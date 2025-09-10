Inter encaminha saída de Enner Valencia

Equatoriano estava no clube desde 2023. Duda Fortes / Agencia RBS

Enner Valencia está de saída do Inter. O equatoriano tem negociações avançadas para deixar o Brasil e atuar pelo Pachuca, do México. Restam detalhes para a conclusão do negócio.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o clube gaúcho está liberando o jogador sem custos. Mas manterá 50% do passe de Enner Valencia.

Os clubes já estão em processo de trocas de documentos, mas restam as assinaturas. É importante destacar que a janela de negociações para o México fica disponível até sexta-feira (12).

Entre os motivos pela liberação antecipada está o cenário contratual. Com vínculo até junho do ano que vem, Valencia poderia assinar um pré-contrato com outra equipe ao término desta temporada.

Com a saída neste momento, há projeção de que o clube deixe de pagar uma despesa na casa dos 2 milhões de euros, mais de R$ 13 milhões, na conversão atual.

Inicialmente, as tratativas foram reveladas pelo próprio empresário do atleta, Gonzalo Vargas, antes da partida entre Equador e Argentina em Guayaquil, nesta terça-feira (9). O representante confirmou que havia uma proposta sendo analisada de um outro clube. O movimento de saída tem a ver com o desejo do jogador de disputar a próxima Copa e ter uma preparação melhor para isso. Neste momento, o centroavante tem uma condição de reserva no Inter.

— Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está — disse o representante ao portal Deportivismo.

No Inter desde 2023, Enner Valencia tem 100 jogos pelo clube, 31 gols marcados e sete assistências.

Gol e despedida em Guayaquil

Na última rodada das Eliminatórias, Enner Valencia viveu um momento especial. Diante da Argentina, o equatoriano chegou ao centésimo jogo pela sua seleção. Antes da partida, foi homenageado ao lado da família.

A vitória, pelo placar de 1 a 0, saiu dos pés do camisa 13, de pênalti.

Nova passagem pelo México

Valencia fará sua segunda passagem pelo clube mexicano. Na temporada 2013/2014, o centroavante esteve em campo em 25 jogos e anotou 18 gols.

A sua chegada também está ligada à substituição de um outro atleta que passou pelo Inter, Alexandre "Alemão", que foi negociado para o Rayo Vallecano.