Inter acerta a contratação de Ramón Díaz

No Brasil, o argentino teve passagens por Corinthians, Vasco e Botafogo. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Inter está acertado com um novo treinador para o restante da temporada. Trata-se do argentino Ramón Díaz, de 66 anos, que estava livre no mercado desde que deixou o Olímpia-PAR, em agosto. Na disputa com o compatriota Luis Zubeldía, o experiente treinador acabou sendo preferido pela diretoria colorada.

A direção conversou com os dois nomes e deixou alinhamentos encaminhados com ambos os lados. Após uma avaliação interna, Ramón Díaz ganhou força durante a tarde desta terça-feira (23).

Segundo apuração de Zero Hora, o Inter enviou uma proposta financeira oficial ao ex-Corinthians, faltando agora somente o aceite formal e assinatura do contrato.

O vínculo será até o fim de 2026, mesmo período em que termina o mandato do presidente Alessandro Barcellos.

O Inter quer que o novo técnico estreie já neste sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul. Para isso, busca formalizar a contratação o mais rápido possível. Até o momento, quem comanda os treinos é o auxiliar Pablo Fernández.