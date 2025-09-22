Inter é punido pela Conmebol por uso de papel picado; saiba o valor da multa

Partida contra o Flamengo atrasou em 20 minutos. Renan Mattos / Agencia RBS

O uso de papel picado antes da partida entre Inter e Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, resultou em multa da Conmebol ao clube gaúcho. A entidade fixou o valor em 20 mil dólares (cerca de R$ 106 mil).

Antes da decisão, havia a expectativa de que a penalidade variasse entre 100 mil dólares (R$ 533 mil) e 150 mil dólares (R$ 800 mil). O departamento jurídico do clube, no entanto, conseguiu reduzir a quantia para um patamar bem abaixo do previsto.

O Inter definiu que não vai recorrer. O valor de US$ 20 mil será descontado diretamente das receitas de jogos da equipe no Estádio Beira-Rio.

Inter e Flamengo jogaram no dia 20 de agosto pelas oitavas de final da Libertadores. Antes da bola rolar, funcionários do clube soltaram toneladas de papel picado sobre o gramado do Beira-Rio. O jogo foi atrasado em quase 20 minutos.