Inter divulga relacionados para o Gre-Nal 448 com presença de volantes que eram dúvida; veja lista

Alan Rodríguez durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter divulgou na manhã deste domingo (21) os relacionados para o Gre-Nal 448. A lista, anunciada cerca de cinco horas antes do clássico, conta com a presença de Alan Rodríguez e Thiago Maia, que chegaram a ser dúvidas para o confronto.

Conforme apurado por Zero Hora, o volante uruguaio, recuperado de dores musculares, deve jogar o clássico pela primeira vez. O mistério fica por conta do seu companheiro na proteção da zaga. Homem de segurança de Roger, Thiago Maia sentiu dores na sexta-feira (19) e, desde então, foi poupado dos trabalhos. Para o caso de ausência, Richard foi testado como alternativa.

A novidade entre os 24 relacionados é o jovem Allex. Destaque do sub-20, o meio-campista de 19 anos vem sendo chamado para fazer parte do time principal nos últimos compromissos, mas ainda não estreou.

O provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. O Gre-Nal 448 ocorre às 17h30min, no Estádio Beira-Rio.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Rochet e Anthoni;

Rochet e Anthoni; Laterais: Aguirre, Bernabei e Alan Benítez;

Aguirre, Bernabei e Alan Benítez; Zagueiros : Vitão, Juninho, Mercado, Clayton Sampaio e Victor Gabriel

: Vitão, Juninho, Mercado, Clayton Sampaio e Victor Gabriel Volantes : Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Richard e Luis Otávio;

: Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Richard e Luis Otávio; Meias : Allex, Alan Patrick, Tabata, Romero e Gustavo Prado;

: Allex, Alan Patrick, Tabata, Romero e Gustavo Prado; Atacantes: Borré, Ricardo Mathias, Carbonero e Vitinho.

