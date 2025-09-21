Inter

24 nomes
Notícia

Inter divulga relacionados para o Gre-Nal 448 com presença de volantes que eram dúvida; veja lista

Alan Rodríguez e Thiago Maia sentiram dores durante a última semana, mas foram chamados para o clássico deste domingo (21)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS