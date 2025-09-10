Inter disputará apenas uma partida no Beira-Rio em setembro

Inter está na 10ª colocação do Brasileirão e busca melhorar o desempenho nesta temporada. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com o término de mais uma data Fifa, o Inter volta a entrar em campo neste fim de semana. A partida contra o Palmeiras, em São Paulo, será a única fora do Rio Grande do Sul até o fim de setembro, ainda que um dos outros dois jogos não seja no Beira-Rio.

Contra o clube paulista, o time treinado por Roger Machado buscará uma melhora no Brasileirão, já que, atualmente, ocupa a 10ª colocação com 27 pontos. O duelo será disputado sábado (13) na Arena do Palmeiras, em São Paulo, às 18h30min.

Depois, o Inter volta a entrar em campo no dia 21, um domingo, para a disputa do clássico Gre-Nal, no Beira-Rio, às 17h30min. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, na Arena.

E para concluir as partidas em setembro, o Colorado encara o Juventude, no dia 27, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h30min.

Por mais que seja fora de casa, a viagem não será desgastante para o grupo de jogadores em função da proximidade com Porto Alegre.

Os jogos do Inter em setembro

23ª rodada

Palmeiras x Inter, na Arena do Palmeiras

13/9 (sábado), às 18h30min

24ª rodada

Inter x Grêmio, no Beira-Rio

21/9 (domingo), às 17h30min

25ª rodada

Juventude x Inter, no Alfredo Jaconi

27/9 (sábado), às 18h30min