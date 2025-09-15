Inter começa semana avaliando mudanças na escalação do time para o Gre-Nal

Roger foi mantido pela direção. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Em 1997, após uma sequência de maus resultados, a direção colorada optou manter Celso Roth como técnico após mais um tropeço. O Inter resolveu mudar não mudando. O mesmo acontece agora. Ao menos até o Gre-Nal de domingo (21), Roger Machado segue como técnico, apesar da derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no sábado (13). Seu trabalho resiste por um fio de cabelo.

As críticas públicas da cúpula do futebol colorado tiveram como alvo os jogadores. Roger teve o seu trabalho apoiado. Sua presença em entrevista coletiva foi a resposta inicial de que ele seguirá no comando. Na sequência de sua fala, o vice de futebol José Olavo Bisol não poupou os atletas.

A semana Gre-Nal será marcada por um tom elevado para não apenas um desempenho melhor, mas por uma postura mais aguerrida dentro de campo.

— A cobrança é permanente e passa por todos nós. Não podemos perder da forma que perdemos. Deveríamos ter mais ímpeto, capacidade de mobilização e postura. Foi o que não mostraram os nossos atletas. Estamos em um momento difícil, mas acreditamos que de uma forma ou de outra pode ser modificado. Temos um elenco que já deu o seu melhor. O jogo de hoje (sábado) faltou postura — disparou.

Durante a semana passada, o departamento de futebol promoveu uma dinâmica de grupo com a participação de todos os setores do departamento de futebol, incluindo um psicólogo do clube, em um hotel na região metropolitana de Porto Alegre. A medida teve como ato final uma confraternização.

Além da reprimenda no grupo, o time sofrerá alterações. Até quatro jogadores podem entrar na equipe. Duas modificações na defesa são prováveis. Recuperado de lesão, Mercado deve ser o companheiro de Vitão na zaga. Após cumprir suspensão, Bernabei retoma seu lugar na lateral-esquerda.

Caso se recupere de lesão muscular na coxa direita, Borré será o centroavante. Ricardo Mathias durou apenas 45 minutos em campo no fim de semana. Bruno Tabata também pode retomar a titularidade, após Roger apostar em uma escalação com dois pontas, Vitinho e Carbonero, o autor do gol colorado.

Sobre o treinador, Bisol foi direto.

— O Roger é o nosso treinador, será o treinador do Gre-Nal.

O comandante colorado lamentou o gol sofrido aos três minutos de partida. A desvantagem logo no começo do jogo, segundo o treinador, fez com que as mudanças testadas por ele durante o período de 12 partidas sem jogos não fosse visto.

Ele evitou analisar o seu trabalho. E explicou o que fará para recuperar o bom futebol da equipe.

— Minha função é seguir buscando alternativas, seguir acreditando na força do meu trabalho e na capacidade de reação do meu grupo.

Após o 4 a 1 sofrido para o Palmeiras, o Inter contabiliza cinco derrotas nas seis partidas mais recentes. Foram quatro gols marcados e 13 sofridos.