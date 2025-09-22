Inter busca novo técnico e tenta salvar o ano, de novo, no meio da temporada

Treinador deixou o clube após 430 dias. Renan Mattos / Agencia RBS

Durou um ano e três meses a Era Roger Machado no Inter. Depois de resistir às eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e de permanecer a maior parte das 23 rodadas do Brasileirão na segunda metade da tabela, o técnico não sobreviveu ao Gre-Nal 448. A derrota, em casa, para o rival, no Brasileirão, foi a gota d'água para o trabalho do técnico e de sua comissão.

— Perdeu-se, com esse resultado, a condição de trabalho. De recuperar isso. Tentamos adiar ao máximo. O D'Alessandro tinha dito que iríamos ao nosso limite. Hoje (o Gre-Nal) foi o nosso limite — foi o resumo da fala do presidente Alessandro Barcellos, que fez o anúncio da demissão.

Além de Roger, saíram também os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques. O departamento de futebol, com o vice de futebol José Olavo Bisol, o executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro, permanece e agora inicia a busca pelos substitutos.

Os primeiros treinos devem ser comandados pelo auxiliar permanente Pablo Fernández e pelos demais integrantes da comissão técnica da casa.

— Entendemos que com uma nova comissão, mantendo a estrutura do departamento, poderia dar a melhor resposta agora — disse o presidente.

Quem chega?

O perfil do novo técnico será traçado pelo departamento de futebol. As opções no mercado são escassas, não há um nome que salte aos olhos imediatamente, como ocorreu em anos anteriores, com Mano Menezes em 2022 e o próprio Roger em 2024.

— Até uma hora atrás, o Roger era nosso treinador. Não seria correto fazer isso. O departamento de futebol vai buscar alternativas, com uma capacidade de dados e elementos para mobilizar isso rapidamente. Vamos ter uma análise de perfil, do grupo, pensando em um planejamento para além desse ano — declarou Barcellos, e ampliou:

— Precisamos analisar à luz dos modelos, do elenco que temos, e que não vai mudar. Já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje (domingo) para termos elementos suficientes para tomar a decisão.

O presidente colorado ressaltou que em outras oportunidades na qual houve troca de técnico no meio da temporada, foi possível reverter rapidamente a situação.

— Nem sempre vamos ter a decisão perfeita, mas sempre tivemos resultados imediatos. Olhamos para cima, faltam 45 pontos, temos metas a serem atingidas lá em cima. É isso o que vamos traçar com quem chegar aqui — enfatizou.

Tempo de trabalho

Por mais que não tenha traçado um perfil de substituto, o próximo técnico do Inter deverá ganhar um ano e três meses de contrato. A ideia é achar alguém que assuma nas 15 rodadas finais do Brasileirão e dê resultado suficiente para seguir no ano que vem.

— Queríamos ter saído deste ciclo vicioso, de iniciar o trabalho no meio do ano, crescer, daí criar expectativa, depois não se confirmar, interromper e começar de novo — disse Barcellos, e completou:

Leia Mais Confira cinco momentos da passagem de Roger Machado pelo Inter

— A lógica é tentar algo para o ano que vem. Em outros momentos conseguimos isso, recuperamos o desempenho e geramos expectativa. O desafio é recuperar isso.

A curiosidade foi a frase dita pelo presidente falando que "o Inter não gosta de trocar de treinadores", visto que vai para a sétima mudança em seu período à frente do clube.