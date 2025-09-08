Inter busca apoio para erguer CT milionário à prova de enchente

CT do Inter em Guaíba, conforme projeção de 2019. Hype Studio / DVG/Inter

O projeto do Inter de construir um novo centro de treinamentos na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, segue ativo. Para isso, será necessário um aporte de cerca de R$ 100 milhões para tirar o plano do papel, conforme apurou o ge.globo. Principalmente para evitar que o local sofra com incidentes como as enchentes de 2024.

O clube promoveu um estudo no local para avaliar os estragos causados pelas inundações e a possibilidade de viabilizar o projeto. A catástrofe de maio do ano passado gerou dúvidas sobre as reais condições do novo empreendimento em Guaíba, mas concluiu que o plano pode ser executado.

A principal questão agora é financeira. O projeto do CT de Guaíba está orçado em cerca de R$ 100 milhões — outrora foi de R$ 70 milhões. O valor, claro, pode sofrer variações mínimas conforme ajustes solicitados pelo departamento de futebol do clube e investimentos adicionais

O terreno precisa ser nivelado, por conta exatamente da enchente que atingiu a região. Além do mais, a construção necessita de estrutura precavida para suportar fatores climáticos. Isto é, em caso de um possível ocorrido como no ano passado, mesmo em menor escala, não atinja o CT em grandes níveis.

Desta forma, o próximo passo é encontrar investidores para arrecadar o aporte necessário para as obras. Não é novidade que o Inter encontra dificuldades financeiras, inclusive pelos próprios prejuízos causados pela enchente. Por conta disso, o início do projeto, efetivamente, ainda não tem data iniciar.

Cidade do Inter

O CT de Guaíba é um sonho do Inter desde 2014. Cinco anos depois, o clube assinou uma escritura para receber o terreno, doado pelo governo do Rio Grande do Sul. De lá para cá, alguns ocorridos como a pandemia de coronavírus e, mais recentemente, as enchentes, fizeram o projeto estagnar.

A "Cidade do Inter", como o projeto foi chamado no começo, tinha ideia inicial de receber as categorias de base do clube, de todos os níveis. Atualmente, no entanto, o plano se expandiu para alocar também futebol profissional, masculino e feminino. Ou seja, toda estrutura de trabalho em um só lugar.

Sobre o projeto arquitetônico, o Inter não divulgou mudanças no planejamento inicial. Desta forma, a obra prevê a construção de um estádio com capacidade para 5 mil pessoas, 10 campos oficiais com grama natural e dois com piso sintético, que serão cobertos, além de torre de imprensa e sala de rádio.

O complexo ainda deverá contar com quadra de futsal, piscina de 25 metros aquecida, hidromassagem, estacionamento para 500 carros, alojamento para 210 atletas, com 70 quartos com três camas e banheiro privativo, além de uma área de recreação e um refeitório integrado.