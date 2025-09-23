Inter avança na negociação com novo técnico e há possibilidade de anúncio nesta terça-feira

Zubeldiá teve 54% aproveitamento no São Paulo. Rubens Chiri / São Paulo,divulgação

No início do segundo dia da busca para o técnico que substituirá Roger Machado, o principal candidato é Luis Zubeldía. O argentino de 44 anos, ex-técnico do São Paulo, está negociando com o Inter para ser o treinador da equipe em um contrato até o final do ano que vem.

A direção colorada fez contato com Gustavo Lescovich, empresário do profissional, para saber suas condições. E, do que foi ouvido até agora, nada fora da realidade que o clube gaúcho imaginava encontrar.

De acordo com o colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo, existe chance de acordo durante esta terça-feira (23), já que faltam só detalhes sobre questões contratuais.

Zubeldía costuma trabalhar com dois auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. No São Paulo, seus auxiliares eram Maxi Cuberas e Carlos Gruezo, o preparador físico era Lucas Vivas e o analista, Carlos Burbano. Por todos esses, o Inter pagaria R$ 1,2 milhão mensais, valor inferior ao que recebiam Roger e sua comissão.

Trajetória do técnico

Livre desde que saiu do São Paulo, Zubeldía ficou no Morumbi de abril do ano passado até junho de 2025. Nesse período, comandou a equipe em 85 partidas e teve 54% de aproveitamento.

Antes do São Paulo, seu maior destaque havia sido na LDU. Em 2023, ele conduziu o time equatoriano ao título da Copa Sul-Americana, em cima do Fortaleza, em Punta del Este. Antes disso, passou por Lanús, Barcelona-EQU, Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín-COL e Cerro Porteño-PAR.

Reposta rápida em campo

No Brasil, o que chamou a atenção foi a resposta boa em campo logo nos primeiros momentos e a identificação com a torcida. Seu estilo explosivo à beira do campo, de certa forma exagerando em comemorações e reclamações, caiu bem entre os tricolores.

A curiosidade é que, quem convive com Zubeldía fora do campo tem o treinador como alguém calmo e ponderado, contrastando com o personagem intenso da casamata. Esse comportamento lhe custou 35 cartões (32 amarelos e três vermelhos).

Em sua primeira temporada, levou São Paulo às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, além de terminar o Brasileirão em sexto lugar, classificando a equipe novamente para a Libertadores. Em 2025, caiu na semifinal do Paulistão para o Palmeiras. Na Libertadores fez uma das melhores campanhas da fase de grupos, com quatro vitórias e dois empates. Mas os maus resultados no Brasileirão lhe custaram o emprego após 12 rodadas, pouco antes da parada do Mundial de Clubes.

E se não fechar?

Apesar dos avanços com Zubeldía, o Inter estuda outros nomes. Uma corrente da direção defende Ramón Díaz como nome a ser buscado. Entretanto, André Cury, empresário do treinador argentino, não foi procurado.

A intenção é que o novo treinador tenha tempo para preparar a equipe para o jogo contra o Juventude, marcado para 18h30min de sábado, no Estádio Alfredo Jaconi.

Zubeldía no São Paulo

85 jogos

37 vitórias

27 empates

21 derrotas

32 cartões amarelos

3 cartões vermelhos

54% aproveitamento