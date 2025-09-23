Inter avança conversas para contratar Ramón Díaz

No Brasil, Ramón Diaz já treinou Vasco e Corinthians Rodrigo Coca / Divulgação,Corinthians

Depois de encaminhar um acordo com Luis Zubeldia, o Inter avançou tratativas com Ramón Díaz, de 66 anos. O técnico ex-Corinthians e Vasco foi procurado pela direção colorada e sinalizou positivamente a um retorno ao Brasil.

Após negociações durante a tarde desta terça (23), resta o aceite formal do treinador para um acerto. Pessoas próximas a Ramón Díaz ouvidas pela reportagem de Zero Hora aguardam um desfecho do negócio em breve.

A conversa com Ramón Díaz já tinha sido iniciada há alguns dias, mas avançou nas últimas horas. Luis Zubeldía se reuniu com a direção colorada, além de ter recebido uma proposta da seleção peruana, mas o nome perdeu força no Colorado.

O Inter quer o novo técnico estreando diante do Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul. Por enquanto, os treinos são comandados por Pablo Fernández, auxiliar do clube.

