Inter aposta em recuperação de Mercado para voltar a ter solidez defensiva no Gre-Nal 448

Mercado está recuperado de lesão na panturrilha. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Para aplacar a crise, é hora de chamar a cavalaria toda. No caso, os experientes. Especificamente, o mais experiente. No Gre-Nal 448, Mercado, 38 anos, deve ser o principal reforço de Roger Machado para a defesa do Inter. Ele e Vitão formaram, nos últimos anos, a dupla de zaga mais confiável do time.

Mercado está recuperado da lesão na panturrilha direita que sofreu no jogo contra o Fluminense, em 6 de agosto, pela Copa do Brasil. Era sua segunda partida desde a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão sofrida um ano atrás, contra o São Paulo, no Morumbi.

Havia voltado bem, atuado 90 minutos contra o mesmo São Paulo, e parecia plenamente recuperado. A lesão muscular é comum nesses casos de retorno após muito tempo parado.

O tempo que teve em campo tinha mostrado Mercado em sua melhor versão. Ele tinha dado bons botes e feito lançamentos precisos. Era a liderança técnica e moral de uma zaga insegura.

É isso que o Inter espera dele para o clássico. Por isso, está sendo preparado especialmente. Ainda permanece a dúvida sobre seu posicionamento, se será zagueiro pela esquerda, em uma linha de quatro defensores, ou líbero, se Roger optar pelo 3-5-2.

Outro ponto que pesa a favor de Mercado é sua experiência em clássicos. Ele disputou dérbies por Racing (contra Independiente), Estudiantes (contra o Gimnasia), River Plate (contra o Boca Juniors) e Sevilla (contra o Betis). Se confirmado no time, irá para seu sexto Gre-Nal.

No Beira-Rio, ganhou os dois que disputou. Em 2021, entrou no intervalo do clássico vencido pelo Inter por 1 a 0, gol de Taison. O jogo foi simbólico na luta do Grêmio contra o rebaixamento. Na prática, o resultado inverteu o integrante da Série B do ano seguinte, já que os colorados teriam ficado atrás dos tricolores caso o Gre-Nal tivesse terminado com vitória azul. O outro Gre-Nal que Mercado jogou diante da torcida foi no Brasileirão de 2023, vitória por 3 a 2.

Na Arena, perdeu duas vezes, ambas em 2023. Pelo Gauchão, o Grêmio ganhou por 2 a 1. No Brasileirão, deu Tricolor, 3 a 1. E, com mando do rival, mas no Couto Pereira, entrou no segundo tempo do clássico que acabou 1 a 0 para o Inter.

É pelo histórico e pela experiência, mas principalmente pela qualidade que o Inter conta com Mercado. Mesmo se não estiver 100%, o clássico terá de ser de superação. E um zagueiro como ele sabe disso.

Mercado contra o Grêmio

5 jogos

3 vitórias

2 derrotas

1 cartão amarelo