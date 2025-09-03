Inter anuncia venda de atacante para time árabe

Wesley foi vendido para clube do Catar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Wesley não é mais jogador do Inter. Nesta quarta-feira (3), o clube anunciou a venda do atacante para o Al-Rayyan, do Catar.

O jogador, de 26 anos, foi comprado pelo Inter junto ao Cruzeiro no começo de 2024, por U$S 2 milhões. De lá para cá, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu seis assistências.

Em 2024, acabou a temporada como um dos protagonistas do time, após conquistar a titularidade com Eduardo Coudet e crescer de rendimento com Roger Machado. Foi o artilheiro da equipe no Brasileirão do ano passado, com 11 gols.

Em 2025, no entanto, acabou entrando em uma seca de gols — ele não marcou nenhuma vez pelo Gauchão, Brasileirão ou Libertadores. Seu único gol na temporada foi contra o Maracanã, pela Copa do Brasil.

"O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira", destacou o Inter.

Wesley se despediu com uma publicação nas redes sociais. "Após quase dois anos, me despeço desse clube que marcou a minha vida e da minha família", escreveu.

"Saio com um sentimento de carinho enorme pelo Sport Club Internacional. Dou adeus como jogador, mas saibam que esse clube ganhou uma nova família de torcedores. Muito obrigado, torcida e meus companheiros, pelo apoio em todos os momentos. Obrigado, meu Colorado."

O Al-Rayyan também fez uma publicação nas redes anunciando o novo reforço. "Bem-vindo, Wesley", escreveram no Instagram.

Veja a nota do Inter na íntegra:

O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.