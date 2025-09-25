Inter anuncia promoção de ingresso para jogo contra o Corinthians

Diferentes modalidades de sócios poderão entrar gratuitamente no estádio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter anunciou nesta quinta-feira (25) uma promoção de ingressos para o jogo da próxima quarta-feira (1º), às 19h30min, contra o Corinthians, no Beira-Rio. Sócios e sócias em dia poderão entrar no Beira-Rio a custo zero. A partida marcará a estreia de Ramón Díaz no estádio colorado.

A promoção é válida para modalidades que fazem check-in e compram ingresso nas categorias: Sócio Colorado, Patrimonial Clube, Campeão Do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Gigante.

As vendas iniciaram já nesta quinta para sócios das modalidades Colorado (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube e Parque Check-in. A comercialização para os sócios Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Coloradinho ocorre a partir das 16h de sábado (27). A venda para não sócios ocorrer a partir das 16h de segunda-feira (29).

Ingresso para acompanhantes

Além disso, associados adimplentes durante o mês de setembro, terão vantagens para garantir um ingresso para acompanhante. Sócios das categorias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Seprar e Academia do Povo poderão levar um acompanhante ao custo de R$ 50. Sócios com Carteira Vermelha adimplentes em setembro ganham ingresso a custo zero para acompanhante.

O clube reforça que o check-in e a compra de ingressos gratuitos para sócios serão realizados diretamente no Mundo Colorado. O resgate do ingresso gratuito para acompanhante de check-in será através de um cupom disponível na aba benefícios do mesmo site.

A compra do ingresso de acompanhante (R$50) para os sócios que compram ingresso, será efetuada na mesma onda de compra para sócios. Os ingressos promocionais de acompanhantes estarão disponíveis para os sócios que se enquadram na promoção, após a aquisição do ingresso do sócio titular.

Para não sócios os valores variam de R$ 70 a R$ 220. Nas cadeiras locadas os valores vão de R$ 119 a R$ 299.

Próximo jogo

Antes do confronto contra o Corinthians, o Inter entra em campo neste sábado. A partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, está marcada para as 18h30min e é válida pela 25ª rodada do Brasileirão.