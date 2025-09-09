Inter anuncia nova parceria para o CT Morada dos Quero-Queros

O clube gaúcho assinou com a Movement. Divulgação / SC Internacional

O Inter anunciou nesta terça-feira (9) um novo parceiro para a reestruturação do Centro de Treinamento Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O clube gaúcho assinou com a Movement, que fornecerá ampla estrutura de equipamentos para a academia do CT que atende as categorias de base colorada.

O objetivo do Inter é entregar aos atletas de base um ambiente de preparação mais moderno.

— A entrega da nova academia para o Celeiro de Ases mostra o quanto o clube preza pela estrutura do melhor nível para seus atletas de base. Potencializar e desenvolver suas valências são nossos desafios diários e, com essa melhoria, deixamos nosso CT cada vez mais em condições de realizar o trabalho — afirma Fernando Rech, diretor de futebol das categorias de base do Inter.

O Colorado ainda tem a ideia de um novo centro de treinamento, em Guaíba.

A "Cidade do Inter", como o projeto foi chamado no começo, tinha ideia inicial de receber as categorias de base do clube, de todos os níveis. Atualmente, no entanto, o plano se expandiu para alocar também futebol profissional, masculino e feminino. Ou seja, toda estrutura de trabalho em um só lugar.