Inter acelera busca por novo treinador

A direção do Inter intensifica a busca pelo substituto de Roger Machado. Os dirigentes têm pressa em definir o novo treinador e a expectativa é de que ele esteja na casamata do Estádio Alfredo Jaconi já no próximo sábado (27), contra o Juventude.

Na manhã desta segunda-feira (22), o presidente Alessandro Barcellos se reuniu com o departamento de futebol colorado, no CT Parque Gigante, com o objetivo de avançar na definição do nome.

Ao que tudo indica, o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, é o mais cotado para assumir o comando técnico. Outro nome especulado, o também argentino Ramón Díaz, não conta com unanimidade interna.

Caso o acordo seja fechado nas próximas horas, o substituto de Roger Machado deve iniciar os treinamentos já na terça (23) ou na quarta-feira (24), garantindo um tempo mínimo de contato com o elenco antes do enfrentamento com a equipe de Caxias do Sul.

Juventude e Inter jogam no próximo sábado, às 18h30, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O Colorado é o 13º colocado, com 27 pontos na tabela.