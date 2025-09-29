Inter abre semana de dois jogos no Beira-Rio pressionado pelo Z-4 e com possíveis reforços 

Comissão técnica terá dois dias para trabalhar. Porthus Junior / Agencia RBS

A segunda-feira (29) e a terça (30) serão de ajustes para os Díaz em suas primeiras ações no comando técnico do Inter. Ramón e Emiliano terão dois treinos para consertar os erros, em especial os que apareceram no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Juventude, e preparar a equipe para enfrentar o Corinthians.

O jogo de quarta-feira (1º/10), no Beira-Rio, é crucial para o time, que está em 15º lugar (era 14º) no Brasileirão, com seis pontos acima da zona de rebaixamento (eram cinco antes da rodada). O Colorado está seis pontos abaixo do G-8 e 12 do G-6.

Um dos aspectos é a consolidação do novo esquema. O Inter mudou a forma de se postar no meio-campo, com o desenho de um losango. A formação tem um volante de contenção, dois meias ao lado e Alan Patrick na criação, com uma dupla de ataque.

O foco é repetir o que se viu nos primeiros 45 minutos na Serra e, na medida do possível, ampliá-lo. Inclusive fisicamente.

— No primeiro tempo tivemos um bom desempenho. Com o passar do tempo os jogadores vão entender — declarou Ramón Díaz.

Tempos distintos

De fato, na etapa inicial o Inter conseguiu controlar o Juventude e correr poucos ou nenhum risco. O problema foi a metade final. O time foi pressionado e não soube sair da defesa.

— Conversamos muito neste novo ciclo com o Ramón Díaz em melhorar alguns aspectos, como postura e competitividade. No primeiro tempo, conseguimos, mas o segundo foi muito abaixo. Não conseguimos ficar com a bola — lamentou o zagueiro Mercado.

Pela 14ª vez seguida, o Inter levou gol. A terceira pior defesa da competição está cobrando um preço, e estancar esse vazamento está entre as prioridades. Ainda assim, Emiliano Díaz minimizou o setor e preferiu estender o problema para todo o time:

— Temos um conjunto de coisas a arrumar. Se fosse só uma coisa e já identificada, não estaríamos aqui. Temos muito a melhorar, muito a trabalhar. Teremos o retorno de mais jogadores, o que é importante.

Ele se refere a Aguire, Bernabei e Juninho, todos suspensos do jogo do Alfredo Jaconi. A comissão técnica também espera pelo retorno de Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia.

Recuperar o fator local

Mas mais do que tudo, o objetivo é voltar a ter força no Beira-Rio. Já contra o Corinthians, a ordem é reagir. Depois, o adversário é o Botafogo, também em casa. Pontuar nas duas partidas será fundamental para dar tranquilidade, disse Emiliano:

— Esperamos que no próximo jogo já tenhamos mais a ideia que queremos. Não há desculpa, temos de pôr a cara porque estamos em um time grande. Teremos dois jogos e uma parada para ajustar. Não tenho dúvidas que vai dar certo. Senti uma energia que havia muito não sentia. Eles sabem que podem mudar tudo, foram campeões há pouco. Vai dar certo, é uma questão de tempo.