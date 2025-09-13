"Inadmissível tomar quatro gols", admite Alan Patrick após Inter ser goleado pelo Palmeiras

Para um jogador que levou 4 a 1 do Palmeiras ao natural, Alan Patrick teve tranquilidade para dar explicações — longas até. O camisa 10 colorado falou sobre a goleada após a partida contra o Palmeiras, nesta sábado (13).
De cabeça baixa e tom sussurrado, ele disse não há como admitir o resultado e a atuação da equipe em São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ele afirmou que haverá reação para o Gre-Nal do dia 21, o próximo jogo da equipe.
— Inadmissível tomar quatro gols. Queremos lutar na parte de cima tabela. Foi um gol muito rápido. Custou de mais para a gente. O Palmeiras teve um volume muito grande e não conseguimos sustentar. Trabalhar. Tirar lição. A gente fica frustrado, doído. O torcedor, claro fica chateado. Pedir desculpas e dizer que vamos reagir para chegar bem no clássico. Tirar de lição e aprendizado o que aconteceu na noite de hoje para gente chegar bem no clássico e lutar pela vitória. Tentar nos impor, coisa que não conseguimos aqui — analisou.
O gol cedo r o gramado sintético foram razões levantadas pelo jogador para os problemas no início da partida. O Inter sofreu os quatro gols no primeiro tempo. Carbonero descontou no segundo.
— Tiveram um volume muito grande. Claro que estão acostumados a jogar aqui num campo diferente. A gente tem que se adaptar e talvez isso custou um pouco. Não dá para usar de muleta isso. Quando sofre gol com 3 minutos, no coloca ainda mais em dificuldade. No segundo tempo, ajeitamos, defensivamente melhor. Conseguimos um gol. Vamos avaliar. Precisamos muito mais do que fizemos essa noite.
