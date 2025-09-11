Inter

Cautela
Notícia

Grama sintética impacta escalação do Inter e pode adiar retorno de titular para o Gre-Nal

Gabriel Mercado está recuperado de lesão na panturrilha direita, mas ainda não deve atuar no gramado artificial do Allianz Parque contra o Palmeiras, neste sábado

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS