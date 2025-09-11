Grama sintética impacta escalação do Inter e pode adiar retorno de titular para o Gre-Nal

Gabriel Mercado está recuperado de lesão muscular Ricardo Duarte / Inter

A grama sintética do Allianz Parque deve impactar a escalação do Inter para o jogo contra o Palmeiras, no sábado (13). Recuperado de lesão muscular, o zagueiro Gabriel Mercado deve ser preservado da partida, podendo retornar ao time titular na rodada seguinte, o Gre-Nal, marcado para o dia 21, no Beira-Rio.

Conforme apurado por Zero Hora, o argentino já está apto para atuar. Porém, o técnico Roger Machado tem cautela em promover o retorno do atleta em um gramado artificial.

Com isso, existe a possibilidade de Gabriel Mercado ser reconduzido à zaga, ao lado de Vitão, apenas no clássico. O atleta disputará posição com Juninho. Pesa contra o argentino a pouca minutagem na temporada.

Como ficou um longo tempo parado em virtude de uma lesão grave no joelho, o atleta participou de apenas duas partidas em 2025: atuou por 90 minutos na derrota para o São Paulo, no dia 3 de agosto, e por apenas 25 minutos no empate com o Fluminense, no dia 6, quando sentiu a lesão na panturrilha.