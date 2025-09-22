Gestão Alessandro Barcellos chega ao oitavo técnico no Inter; relembre os nomes e quanto tempo permaneceram no cargo

Alessandro Barcellos foi eleito em dezembro de 2020. José Alberto Andrade / Agência RBS

A gestão Alessandro Barcellos irá para seu oitavo técnico em cinco anos. Após a demissão de Roger Machado, no último domingo (21), o presidente do Inter acertou acordo com Zubeldia.

Barcellos assumiu a presidência em janeiro de 2021 e, logo no início de seu mandato, já promoveu a primeira troca de técnico. Em fevereiro daquele ano, Abel Braga foi demitido do cargo.

Retrospecto

Ao todo, foram 18 jogos de Abel no Inter (12 vitórias, dois empates e quatro derrotas). Com Barcellos na presidência, porém, foram 11 partidas (sete vitórias, dois empates e duas derrotas) e 56 dias.

À época, a mudança era esperada, pois a nova direção estava acertada com Miguel Ángel Ramírez. Então, mesmo com o vice-campeonato brasileiro, Abel Braga não seguiria no cargo.

Era Ramírez

Miguel Ángel Ramírez fez 22 jogos à frente do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em março de 2021, Miguel Ángel Ramírez foi anunciado como novo técnico do Inter. Espanhol de Las Palmas, o treinador havia ganhado notoriedade por seu trabalho no Independiente Del Valle, do Equador.

A passagem pelo clube colorado, porém, foi bem abaixo das expectativas. Em apenas três meses, MAR foi desligado do cargo. Ao todo, foram 101 dias à frente do Inter, com 22 jogos, 11 vitórias, sete derrotas e quatro empates.

O retorno de Diego Aguirre

Para substituir Miguel Ángel Ramírez, o Inter recorreu a um velho conhecido: Diego Aguirre. Em junho de 2021, se iniciou a segunda passagem do uruguaio pelo clube colorado.

Mais uma vez, a escolha não atingiu o que era esperado. E, em dezembro, o Inter informou que as partes haviam chegado a um acordo para a saída de Aguirre, que abriu mão de alguns valores. Enquanto o Colorado se comprometeu a quitar antes o débito da rescisão.

À frente do Inter, Aguirre acumulou 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. A segunda passagem do uruguaio pelo clube durou 173 dias.

Nova aposta

Medina esteve por 109 dias no comando do Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ainda em dezembro, o novo comandante já estava em Porto Alegre. O uruguaio Alexander Medina chegou ao Inter para ter sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Antes, ele estava no Talleres, mas também havia tido um trabalho de destaque no Córdoba, onde foi vice-campeão da Copa Argentina e terceiro colocado do Campeonato Argentino.

Mais uma vez, a escolha foi frustrada. E, em menos de cinco meses, Cacique Medina encerrava sua passagem pelo Colorado. Foram 17 jogos, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas em 109 dias.

Conhecido da aldeia

Após optar por três técnicos estrangeiros, Alessandro Barcellos contratou um nome conhecido na aldeia. E, em abril de 2022, Mano Menezes chegou a Porto Alegre para assumir o Inter.

Depois de cerca de seis meses sem clube, o gaúcho de Passo do Sobrado chegou para ser o técnico mais longevo da gestão Barcellos. Foram 454 dias à frente do Colorado.

Depois de mais de um ano, Mano Menezes se despediu como vice-campeão brasileiro de 2022 e, à época, com a melhor pontuação do Inter na era dos pontos corridos (73 pontos). No Gauchão de 2023, porém, foi eliminado nas semifinais pelo Caxias. Enquanto, na Copa do Brasil, caiu para o América-MG nas oitavas.

Ao todo, Mano Menezes fez 82 jogos pelo Inter. Foram 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas.

A volta de Coudet

Eduardo Coudet fez 62 jogos em sua segunda passagem. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em julho de 2023, mais um velho conhecido desembarcou em Porto Alegre. Desta vez, o escolhido foi Eduardo Coudet, que teria sua segunda oportunidade no Inter.

Em 2019, o argentino já havia sido contratado pelo clube colorado, depois de ser campeão argentino pelo Racing. À época, sua primeira passagem se encerrou por divergências com a direção em relação a qualidade do grupo, considerado "curto" por Coudet, que solicitava a chegada de reforços.

O treinador ficou cerca de um ano à frente do Inter e foi demitido após perder para o Juventude na Copa do Brasil — completando uma sequência de cinco jogos sem vitória.

Ao todo, Coudet comandou o Inter em 62 jogos, com 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. Foram, ainda, 357 dias.

O último demitido

Para substituir Coudet, o Inter contratou o técnico que era sensação naquele momento. O bom trabalho à frente do Juventude fez com que Roger Machado despertasse o interesse do clube colorado e fosse anunciado em julho de 2024.

Ao longo de 430 dias, Roger Machado foi o único treinador a conquistar um título na gestão Barcellos: o Gauchão de 2025. Para além disso, também foi o segundo mais longevo, atrás apenas de Mano Menezes.

Após a derrota no clássico Gre-Nal, no último domingo (21), ele não resistiu à pressão e foi desligado do cargo. Ao todo, foram 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

E agora?