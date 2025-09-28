Inter

Notícia

Fora há nove meses por lesão, centroavante do Inter fica à disposição de Ramón Díaz

Lucca Drummond, 21 anos, estava no departamento médico desde dezembro de 2024, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito

Rodrigo Oliveira

