Fora há nove meses por lesão, centroavante do Inter fica à disposição de Ramón Díaz

Lucca Drummond, 21 anos, está liberado para atuar. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O técnico Ramón Díaz tem a partir de agora um novo centroavante à disposição no Inter. Após mais de nove meses fora dos gramados por conta de uma lesão grave no joelho direito, Lucca Drummond, 21 anos, já treina normalmente com o grupo e está disponível para os jogos.

O atacante está afastado dos treinos desde dezembro de 2024, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em uma das últimas atividades da temporada.

À época, Lucca Drummond estava a poucos dias do término do seu contrato com o Inter e tinha um acerto encaminhado com o CSKA, mas a transferência foi cancelada por conta da lesão.

O jogador teve o seu vínculo com o Colorado renovado até dezembro de 2025 para a sequência do tratamento nas dependências do clube.

Lucca Drummond está no Inter desde março de 2024, quando foi contratado inicialmente para o time sub-20, sendo promovido ao grupo principal em junho, pelo técnico Eduardo Coudet.

Na temporada passada, foi relacionado para 16 jogos e participou de cinco partidas.

Quem também se recupera de uma lesão grave é o lateral Bruno Gomes, que sofreu lesão semelhante em janeiro. O atleta já faz treinamentos com o grupo, mas ainda está no processo de retreinamento físico.

Porém, o defensor deve ficar à disposição de Ramón Díaz no início de outubro.