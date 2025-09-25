Flexibilidade tática é marca dos times de Ramón Díaz, novo técnico do Inter

Ramón Díaz foi campeão paulista com o Corinthians. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Depois de negociar com Luis Zubeldía, o Inter fechou com outro argentino para substituir Roger Machado. O nome anunciado foi o de Ramón Díaz. O experiente treinador de 66 anos tem uma longa carreira caracterizada pela flexibilidade. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como o técnico costuma montar suas equipes.

Ramón Díaz teve uma carreira precoce de treinador. Devido a uma lesão, ele precisou encerrar sua trajetória como atleta cedo e iniciou a caminhada como técnico no River Plate, com só 35 anos, em 1995. No ano seguinte, Ramón Díaz conquistou a Libertadores ao bater o América de Cali na decisão com dois gols de Hernán Crespo, hoje comandante do São Paulo.

Ramón Diaz construiu uma das carreiras mais vitoriosas na casamata do River Plate. Além da Libertadores, conquistou sete vezes o Campeonato Argentino e uma a Supercopa da Libertadores.

Nos primeiros passos da carreira tinha o sistema 4–3-1-2 (também chamado de 4-4-2 com losango) com o tradicional “enganche” argentino como principal. Ao longo da carreira, porém, acostumou-se a adotar diferentes esquemas, tentando adaptar seus times aos adversários e aos jogadores disponíveis.

Corinthians mostrou adaptabilidade de Ramón

O 4-3-1-2 com losango no meio-campo foi o sistema tático de Ramón Díaz no Corinthians, tanto na campanha de arrancada do Brasileirão quanto do título do Paulistão.

Escalação do Corinthians na final do Paulistão deste ano. Tacticalboard / Reprodução

Um motivo para o esquema com losango no meio-campo ter perdido espaço no futebol mundial é a dificuldade de se marcar pelos lados contra equipes que usam bem a amplitude ofensiva. O Corinthians de Ramón buscava ter posse de bola e era uma equipe ofensiva. Quando não conseguia empurrar o adversário para trás, porém, o Corinthians encontrava dificuldade de marcação pelos lados.

Nesses momentos, Ramón buscou alternativas. Chegava a mudar ao longo do jogo mesmo. No confronto com o Inter no ano passado, pelo Brasileirão, em Itaquera, ainda durante o primeiro tempo ele alterou a formação em 4-3-1-2 para um 4-2-3-1. Yuri Alberto passou a jogar pelo lado direito para ajudar a conter as subidas de Bernabei.

Três zagueiros

O uso de três zagueiros também foi alternativa de Ramón Diaz para tentar alcançar amplitude defensiva. Ele usou uma formação com três zagueiros e linha de cinco, por exemplo, no confronto com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. Naquela ocasião, a ideia acabou não dando certo com o Corinthians sendo goleado por 3 a 0 no jogo de ida, resultado determinante para a eliminação antes da fase de grupos. A ideia com três zagueiros também foi usada durante o Brasileirão do ano passado.

Com desfalques dos laterais Aguirre e Bernabei, é possível que Ramón Díaz adote no Alfredo Jaconi uma formação específica contra o Juventude e mude para sua estreia no Beira-Rio, na semana seguinte contra o Corinthians.