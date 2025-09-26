Filho, preparador brasileiro e campeões pelo River Plate: conheça a comissão de Ramón Díaz no Inter

Ex-atacante, Emiliano Díaz é muito mais do que filho e auxiliar do novo técnico do Inter, Ramón Díaz. Aos 42 anos, o argentino integra a comissão técnica do pai desde 2011, quando ambos comandaram o Independiente-ARG, e tem alto protagonismo nos trabalhos do dia-a-dia, além de participar ao lado do comandante de todas as entrevistas coletivas. É quase uma espécie de "co-treinador".
A equipe de trabalho tem ainda um preparador físico brasileiro, o carioca Diego Pereira, 42 anos, de trabalhos elogiados no Vasco e no Corinthians, e acompanha Ramón e Emiliano desde 2021, no Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Desde 2023, no Vasco, a comissão técnica tem também dois ex-jogadores argentinos como auxiliares-técnicos: o ex-meia Osmar Ferreyra, 42 anos, e o ex-lateral Bruno Urribari, 38 anos.
Os dois assistentes foram comandados por Ramón e Emiliano Díaz na conquista do Campeonato Argentino 2014, pelo River Plate, e, após a saída da dupla, permaneceram no grupo que viria a ser campeão da Copa Sul-Americana do mesmo ano, já sob o comando de Marcelo Gallardo.
Por fim, faz parte da equipe de Ramón e de Emiliano Díaz o analista de desempenho argentino Juan Romanazzi, que acompanha a dupla desde 2015, quando dirigiram a seleção do Paraguai.
Os personagens da nova comissão técnica do Inter
Ramón Díaz
Ex-atacante, foi revelado pelo River Plate, onde atuou por duas passagens. Foi ainda campeão italiano 1988-89 pela Internazionale, atuando ao lado de nomes como Baresi, Bergomi, Brehme e Matthaus, e também atuou por Napoli e Fiorentina e Monaco. Disputou a Copa do Mundo 1982 pela Argentina, tendo atuado na derrota por 3 a 1 para a Seleção Brasileira de Falcão, Zico e Sócrates.
Como treinador, Ramón Díaz, 66 anos, é um multicampeão. Conquistou 17 títulos na carreira, sendo o técnico argentino mais vitorioso na história.
Iniciou no River Plate, onde conquistou a Libertadores 1996, liderando nomes como Celso Ayala, Matias Almeyda, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Enzo Francescoli e Hernan Crespo. Em duas passagens, foi sete vezes campeão argentino pelo River Plate, título que conquistou também pelo San Lorenzo.
Treinou ainda a seleção do Paraguai, o Libertad e teve varias passagens por clubes árabes, conquistando por duas vezes o Campeonato Saudita pelo Al-Hilal. Em 2023, salvou o Vasco do rebaixamento e ficou em São Januário.
No mesmo ano, assumiu o Corinthians, onde também evitou o descendo e, no ano seguinte, foi campeão paulista. Em julho de 2025, assumiu o Olimpia-PAR, mas deixou o cargo após pouco mais de um mês.
Emiliano Díaz
Ex-atacante, foi revelado em 2002 no River Plate, dividindo o vestiário com nomes como Leonardo Astrada, Eduardo Coudet, Fernando Cavenaghi, Andrés D'Alessandro, Maxi López e Lucho González. Defendeu ainda San Lorenzo, Talleres, entre outros clubes. Encerrou a carreira em 2011, aos 29 anos, quando virou auxiliar-técnico e passou a integrar a comissão do pai.
O primeiro trabalho ao lado de Ramón Díaz foi no Independiente-ARG, em 2011. A dupla seguiu junta no River Plate, na seleção do Paraguai, no Libertad, em diversos clubes do mundo árabe, no Vasco, no Corinthians e no Olimpia.
Hoje com 42 anos, deixou de ser um mero auxiliar e tem protagonismo em diversas funções do dia-a-dia, incluindo treinos, jogos e entrevistas coletivas. Fala português com fluência e é elogiado pela habilidade na gestão de grupo.
Ao lado do pai, Emiliano conquistou sete títulos, incluindo o Campeonato Argentino 2014, pelo River Plate, duas edições do Campeonato Saudita (2017 e 2022), pelo Al-Hilal, e o Campeonato Paulista 2025, pelo Corinthians.
Diego Pereira
Começou na base do Flamengo e, em 2013, partiu rumo ao futebol do Oriente Médio, onde trabalhou em diversos clubes. Desde 2021, no Al-Hilal, passou a integrar a comissão fixa de Ramón Díaz. Com 42 anos, seguiu o treinador no Vasco e no Corinthians, onde teve o trabalho bastante elogiado pela imprensa, e no Olimpia-PAR.
Osmar Ferreyra
Ex-meia, foi campeão da Copa da Uefa 2005 pelo CSKA, da Rússia. Teve ainda duas passagens pelo River Plate, onde foi comandado por Ramón Díaz e foi campeão da Sul-Americana 2014. Atuou ainda no Independiente-ARG e no San Lorenzo-ARG, além de clubes da Grécia, da Holanda e da Ucrânia. Com 42 anos, integra a comissão de Ramón e Emiliano desde os tempos de Vasco.
Bruno Urribarri
Ex-lateral, também foi campeão da Copa Sul-Americana 2014 pelo River Plate, onde chegou a ser comandado por Ramón Diaz. Com 38 anos, integra a comissão fixa do treinador desde os tempos de Vasco.
Juan Romanazzi
Analista de desempenho, está desde 2015 com Ramón e Emiliano Díaz, quando trabalharam na seleção paraguaia.