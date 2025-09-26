Filho, preparador brasileiro e campeões pelo River Plate: conheça a comissão de Ramón Díaz no Inter

Emiliano Díaz (E) é auxiliar e fiel escudeiro do pai, Ramón Díaz (D), desde 2011, quando a dupla comandou o Independiente. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ex-atacante, Emiliano Díaz é muito mais do que filho e auxiliar do novo técnico do Inter, Ramón Díaz. Aos 42 anos, o argentino integra a comissão técnica do pai desde 2011, quando ambos comandaram o Independiente-ARG, e tem alto protagonismo nos trabalhos do dia-a-dia, além de participar ao lado do comandante de todas as entrevistas coletivas. É quase uma espécie de "co-treinador".

A equipe de trabalho tem ainda um preparador físico brasileiro, o carioca Diego Pereira, 42 anos, de trabalhos elogiados no Vasco e no Corinthians, e acompanha Ramón e Emiliano desde 2021, no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Desde 2023, no Vasco, a comissão técnica tem também dois ex-jogadores argentinos como auxiliares-técnicos: o ex-meia Osmar Ferreyra, 42 anos, e o ex-lateral Bruno Urribari, 38 anos.

Os dois assistentes foram comandados por Ramón e Emiliano Díaz na conquista do Campeonato Argentino 2014, pelo River Plate, e, após a saída da dupla, permaneceram no grupo que viria a ser campeão da Copa Sul-Americana do mesmo ano, já sob o comando de Marcelo Gallardo.

Por fim, faz parte da equipe de Ramón e de Emiliano Díaz o analista de desempenho argentino Juan Romanazzi, que acompanha a dupla desde 2015, quando dirigiram a seleção do Paraguai.

Os personagens da nova comissão técnica do Inter

Ramón Díaz

Ramón Díaz dirigiu o Corinthians entre 2024 e 2025 Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Ex-atacante, foi revelado pelo River Plate, onde atuou por duas passagens. Foi ainda campeão italiano 1988-89 pela Internazionale, atuando ao lado de nomes como Baresi, Bergomi, Brehme e Matthaus, e também atuou por Napoli e Fiorentina e Monaco. Disputou a Copa do Mundo 1982 pela Argentina, tendo atuado na derrota por 3 a 1 para a Seleção Brasileira de Falcão, Zico e Sócrates.

Como treinador, Ramón Díaz, 66 anos, é um multicampeão. Conquistou 17 títulos na carreira, sendo o técnico argentino mais vitorioso na história.

Iniciou no River Plate, onde conquistou a Libertadores 1996, liderando nomes como Celso Ayala, Matias Almeyda, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Enzo Francescoli e Hernan Crespo. Em duas passagens, foi sete vezes campeão argentino pelo River Plate, título que conquistou também pelo San Lorenzo.

Treinou ainda a seleção do Paraguai, o Libertad e teve varias passagens por clubes árabes, conquistando por duas vezes o Campeonato Saudita pelo Al-Hilal. Em 2023, salvou o Vasco do rebaixamento e ficou em São Januário.

No mesmo ano, assumiu o Corinthians, onde também evitou o descendo e, no ano seguinte, foi campeão paulista. Em julho de 2025, assumiu o Olimpia-PAR, mas deixou o cargo após pouco mais de um mês.

Emiliano Díaz

Emiliano Díaz (E) é o fiel escudeiro do pai, Ramón Díaz (D) Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Ex-atacante, foi revelado em 2002 no River Plate, dividindo o vestiário com nomes como Leonardo Astrada, Eduardo Coudet, Fernando Cavenaghi, Andrés D'Alessandro, Maxi López e Lucho González. Defendeu ainda San Lorenzo, Talleres, entre outros clubes. Encerrou a carreira em 2011, aos 29 anos, quando virou auxiliar-técnico e passou a integrar a comissão do pai.

O primeiro trabalho ao lado de Ramón Díaz foi no Independiente-ARG, em 2011. A dupla seguiu junta no River Plate, na seleção do Paraguai, no Libertad, em diversos clubes do mundo árabe, no Vasco, no Corinthians e no Olimpia.

Hoje com 42 anos, deixou de ser um mero auxiliar e tem protagonismo em diversas funções do dia-a-dia, incluindo treinos, jogos e entrevistas coletivas. Fala português com fluência e é elogiado pela habilidade na gestão de grupo.

Ao lado do pai, Emiliano conquistou sete títulos, incluindo o Campeonato Argentino 2014, pelo River Plate, duas edições do Campeonato Saudita (2017 e 2022), pelo Al-Hilal, e o Campeonato Paulista 2025, pelo Corinthians.

Diego Pereira

Diego Pereira foi preparador físico de Díaz no Corinthians. Rodrigo Coca / Divulgação / Corinthians

Começou na base do Flamengo e, em 2013, partiu rumo ao futebol do Oriente Médio, onde trabalhou em diversos clubes. Desde 2021, no Al-Hilal, passou a integrar a comissão fixa de Ramón Díaz. Com 42 anos, seguiu o treinador no Vasco e no Corinthians, onde teve o trabalho bastante elogiado pela imprensa, e no Olimpia-PAR.

Osmar Ferreyra

Ex-meia, foi campeão da Copa da Uefa 2005 pelo CSKA, da Rússia. Teve ainda duas passagens pelo River Plate, onde foi comandado por Ramón Díaz e foi campeão da Sul-Americana 2014. Atuou ainda no Independiente-ARG e no San Lorenzo-ARG, além de clubes da Grécia, da Holanda e da Ucrânia. Com 42 anos, integra a comissão de Ramón e Emiliano desde os tempos de Vasco.

Bruno Urribarri

Ex-lateral, também foi campeão da Copa Sul-Americana 2014 pelo River Plate, onde chegou a ser comandado por Ramón Diaz. Com 38 anos, integra a comissão fixa do treinador desde os tempos de Vasco.

Juan Romanazzi