Fernando é sondado pelo Inter para retorno ao clube; confira a resposta do volante

Fernando chegou ao Inter em 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter procurou o volante Fernando para avaliar a possibilidade de seu retorno ao Beira-Rio. No entanto, o jogador manifestou o desejo de permanecer afastado dos gramados até o final do ano, quando decidirá se seguirá atuando ou se anunciará oficialmente sua aposentadoria.

A ideia do clube era reativar o contrato do atleta para utilizá-lo na reta final do Brasileirão. A negativa, porém, mantém apenas a preferência do Inter em caso de retomada da carreira por parte do volante. As inscrições para o Brasileirão se encerram no próximo dia 3 de outubro.

Atualmente, Fernando segue em recuperação da lesão ligamentar que motivou sua saída do Inter, em comum acordo com a direção. Em entrevista recente ao programa Bola da Vez, da ESPN, o jogador afirmou que a diretoria colorada se precipitou ao liberá-lo, já que poderia retornar aos gramados antes do previsto.