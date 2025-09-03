Ex-Inter supera Suárez e Arrascaeta e assume a liderança na lista de artilheiros uruguaios em 2025

Jogador retornou ao clube do coração na temporada passada. Nacional / Divulgação

Por mais que a concorrência seja de alto nível, Nico López alcançou um feito importante nesta temporada. Com 19 gols marcados, ele se tornou o jogador uruguaio com mais bolas na rede em 2025.

O feito foi alcançado após marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 do Nacional sobre o River Plate-URU, no sábado (30). Ele superou Arrascaeta, do Flamengo, Agustín Rodríguez, do Juventud-URU, e Abel Hernández, ex-Inter, que defende o Liverpool-URU. O trio tem 18 gols marcados.

Na sequência da lista, o ídolo da seleção uruguaia e ex-Grêmio, Suárez, conta com 13 gols. O jogador defende o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Apesar dos números, Nico ainda não é o artilheiro do Campeonato Uruguaio. Rodríguez e Abel Hernández contam com um gol a mais na competição, liderando com 18 bolas na rede.

Ao comparar participações diretas para gol, somando gols e assistências, Arrascaeta e Suárez são os destaques. O craque do Flamengo tem 31. Já o centroavante conta com 30.