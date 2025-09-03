Ex-Inter passa por exames para descobrir causa de deficiência de ferro no corpo

Charles vem sendo utilizado por Dorival Júnior na equipe paulista. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

O volante Charles, ex-Inter, teve de realizar exames no Hospital Sírio-Libanês, nesta quarta-feira (3), em São Paulo. O motivo seria a identificação da causa de uma deficiência de ferro no corpo.

Em uma publicação nas redes sociais, Andressa Minussi, a esposa do jogador, que defende o Corinthians desde 2024, citou que o atleta tem a deficiência há mais de um ano, mas só a detectou há dois meses.

— Charles está com uma deficiência há mais de um ano, mas que só foi detectada há uns dois meses. Após algumas reposições e dificuldades de o organismo conseguir manter elas no corpo, começou uma investigação para saber o que está causando essa perda significativa, mesmo após tantas tentativas de reposição — escreveu Andressa na postagem.

Na sequência, ela ainda aponta que o nível de ferritina, proteína responsável por armazenar ferro no corpo, chegou a estar próximo do zero. Entre os principais sintomas estão cansaço, fraqueza e tontura.

Segundo o ge.globo, o chefe do departamento médico do Corinthians, André Jorge, recomendou uma suplementação. Apesar do nível ter aumentado, ele não alcançou o patamar considerado normal, o que motivou a realização dos exames para entender a origem do problema.

Charles vinha participando normalmente dos treinos da equipe paulista e atuava com certa frequência. Dentre os 53 jogos do Corinthians em 2025, ele esteve em campo em 29, sendo 13 como titular. No domingo (31), começou o clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão, na lateral direita.

No Inter, o jogador foi formado pelas categorias de base e estreou no profissional em 2017. Em 2019, foi emprestado ao Sport e, no ano seguinte, foi negociado com o Ceará.