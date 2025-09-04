Ex-Inter participa de atividade de futebol americano antes de jogo da NFL no Brasil

Alexandre Pato participou de atividade da NFL no Brasil. Los Angeles Chargers / Divulgação

O ex-jogador do Inter, Alexandre Pato, está envolvido com o jogo da NFL no Brasil. Na manhã desta quarta-feira (3), no Clube Recreativo Ceret, em São Paulo, o jogador participou de uma atividade de futebol americano.

Ele fez uma ativação de flag football, modalidade que estreará nos Jogos Olímpicos de 2028, com jovens locais, em parceria com o Los Angeles Chargers, equipe que será mandante na sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em jogo da temporada regular da NFL contra o Kansas City Chiefs.

Pato conversou com as crianças e arriscou alguns passes com a bola de futebol americano.

Ele incentivou os jovens a correrem atrás dos seus sonhos, principalmente envolvendo o esporte.