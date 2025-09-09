Ex-Inter marca o segundo gol de bicicleta nos Estados Unidos; veja vídeo

Em meio à data Fifa, DC United e América do México realizaram um amistoso internacional no último sábado (6). Em Washington D.C, no Audi Field, João Peglow abriu o placar para a equipe da casa com um gol de bicicleta. Desde que chegou ao futebol estadunidense, esse foi o segundo gol deste tipo marcado pelo ex-jogador do Inter.
Contra os mexicanos, contou com o vacilo do zagueiro, acertou o movimento e abriu o placar para os mandantes. O DC United venceu a partida amistosa por 3 a 1.
O outro gol semelhante foi em abril, no duelo fora de casa contra o New York Red Bulls, pela Major League Soccer (MLS). Na ocasião, inaugurou o marcador após aplicar um "chapéu" de cabeça no defensor e completar para as redes. Em seguida, já dentro da pequena área, mandou de bicicleta no ângulo, sem chances para o goleiro.
Ao lado do também brasileiro Gabriel Pirani, ex-Santos e Fluminense, e Christian Benteke, ex-Liverpool e seleção da Bélgica, Peglow é um dos principais nomes do atual projeto do DC United. Em 21 jogos oficiais pelo clube, soma três gols e três assistências.
