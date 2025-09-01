Ex-Inter é anunciado por clube da La Liga

Pelo Inter, atacante marcou 14 gols em 71 partidas. André Ávila / Agencia RBS

Ex-jogador do Inter, Alexandre Alemão está de volta à Espanha. O atacante de 27 anos foi anunciado pelo Rayo Vallecano nesta segunda-feira (1º).

De acordo com o jornal espanhol As, o clube desembolsou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões pela cotação atual) para contratar o atleta, que estava há poucos meses no Pachuca, do México. O Inter deve receber cerca de 30% do valor desta negociação, ou seja, R$ 8,7 milhões.

Nas duas últimas temporadas, Alemão jogou pelo Oviedo, da segunda divisão espanhola. Inclusive, ajudou o time a conquistar o acesso à La Liga desta temporada — portanto, irá reencontrar sua antiga equipe.

Depois de uma sequência de temporadas entre a primeira e a segunda divisão, o Rayo Vallecano se estabilizou e está na La Liga há cinco temporadas. Nesta, que recém começou, o time de Madri irá disputar também a Conference League.

Pelo Inter, Alemão marcou 14 gols em 71 partidas. Ele chegou ao Colorado após se destacar com o Novo Hamburgo na disputa do Gauchão de 2022.