Estrangeiro e com conhecimento do futebol brasileiro: como está a busca pelo novo técnico do Inter

Bisol e Barcellos serão responsáveis pela busca. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O departamento de futebol do Inter iniciou, nesta segunda-feira (22), a busca pelo novo treinador. A direção estabeleceu algumas diretrizes para avançar no processo. A ideia de contratar um técnico estrangeiro agrada, mas esse profissional precisa ter conhecimento do futebol brasileiro.

Nesse contexto, o nome do argentino Ramón Díaz ganha força. No entanto, ele enfrenta certa resistência interna. Mesmo com passagens recentes por Corinthians e Vasco, o treinador não conseguiu ter longos períodos à frente das equipes. Ambos os trabalhos duraram menos de um ano.

Esse é um ponto importante na busca do Inter por seu novo comandante. A gestão deseja um técnico que permaneça até o final de 2026. O mandato do presidente Alessandro Barcellos se encerra em dezembro do próximo ano.

— A lógica é tentar algo para o ano que vem. Em outros momentos conseguimos isso, recuperamos o desempenho e geramos expectativa. O desafio é recuperar isso — disse o presidente após o Gre-Nal 448.