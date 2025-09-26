Escolha pelo Inter, relação pai e filho, D’Alessandro: confira o que Ramón e Emiliano Díaz falaram na apresentação

Ramón e Emiliano Díaz foram apresentados oficialmente nesta quinta-feira (25). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após comandarem o primeiro treino no Inter no fim da tarde desta quinta-feira (25), o técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar técnico, Emiliano Díaz, deixaram o CT Parque Gigante e foram até o Beira-Rio para participar da coletiva de imprensa de apresentação da nova comissão técnica.

Relação entre pai e filho

Nos trabalhos recentes, Ramón e Emiliano Díaz têm compartilhado cada vez mais responsabilidades. O filho, inclusive, muitas vezes responde nas entrevistas pós-jogo. Os dois falaram sobre o tema.

— Com respeito à função, faz muitos anos que estamos trabalhando com o Emiliano, são muitos anos de trabalho, de entendimento de cada um da sua função. Por isso também os resultados que temos obtido — despistou o pai.

— As funções hoje são muito claras. Cada um de nós também, com toda a comissão, cada um sabe o lugar, o papel que ocupa. Temos muito claro que o treinador é o Ramon, nós somos três auxiliares que somos também treinadores e tentamos ajudar ele e que ele possa tomar as decisões o mais tranquilo possível — enfatizou o filho.

Escolha pelo Inter

Sobre o motivo para escolher o Inter, quarto time brasileiro a treinar, Ramón Díaz ressaltou a felicidade por estar no Colorado:

— Muito feliz de estar aqui. Encontrar um clube realmente super organizado, com toda a infraestrutura que precisa um treinador. Gostamos dos desafios e da proposta deste clube. É um clube importante para nós.

Momento do clube

Sobre a sequência de resultados negativos do Inter, o novo treinador reforçou que a organização do clube pode ajudá-lo a enfrentar o problema de frente:

— Encontrar um clube que está superorganizado em todo sentido te dá a possibilidade, para um treinador, poder acomodar-se rapidamente e ter à disposição informação que pedimos. Sim, gostamos, como disse anteriormente, dos desafios, sabemos o que vem por aí de não ter resultados neste último período, mas o futebol é tão dinâmico. É tão rápido, tem que se adaptar, tem que fazer entender aos jogadores que estamos em um time grande, que se precisa recuperar rapidamente.

Sequência de jogos

A nova comissão técnica terá pouco tempo de trabalho para seus três primeiros desafios, uma vez que enfrentará uma sequência de jogos: Juventude no sábado (27), Corinthians na quarta-feira (1º) e Botafogo no sábado (4).

— Em uma semana jogaremos três partidas e teremos que conseguir os resultados. Mas tenho que parabenizar os jogadores porque tiveram uma boa reação no treinamento que fizemos hoje — disse Ramón Díaz.

O que esperar do time

O treinador argentino também destacou o estilo de time que o torcedor pode esperar ver em campo:

— Temos um time de muita qualidade. Com jogadores de experiência e jogadores jovens. E, seguramente, o que a torcida vai esperar é um time com muita agressividade, muito ritmo, muito jogo. A maioria sabe como trabalhamos e o que fizemos nas outras equipes e vamos tentar fazer também aqui e conseguir os resultados que o clube precisa. Gostei que os jogadores estão comprometidos, muito comprometidos no que estamos tentando fazer e isso vai ser notado no campo.

Relação com D'Alessandro

O diretor esportivo do Inter, Andrés D'Alessandro, é conhecido dos novos chegados ao Beira-Rio. Foi treinador por Ramón Díaz em duas oportunidades (no River Plate e no San Lorenzo) e atuou com o Emiliano Díaz no River Plate. Sobre a relação, Ramón Diáz foi sucinto:

— O Andrés (D'Alessandro) faz muitos anos que nos conhecemos. Hoje, me parece que ele tem uma função muito importante e está demonstrando sua capacidade como manager do clube. Estamos muito contentes, temos uma muito boa relação.

O filho ressaltou que não houve um conversa específica para assumir o comando técnico do Inter com o ex-companheiro:

— Com Andrés (D'Alessandro) tenho uma relação de muitos anos, fui companheiro dele, falamos de coisas da vida, de sua família, mas de Inter, não, nunca falamos. Não posso falar que teve algo, porque foi uma reunião (para a contratação), um Zoom, e estavam todos (da direção colorada).

Passagem pelo Olimpia

Ramón e Emiliano Díaz não se omitiram ao falar sobre a curta passagem recente pelo Olimpia, do Paraguai. A resposta foi dada pelo filho:

— Foi um clube que decidimos com o coração e não com a razão. Então, a nível profissional, se decide sempre com a razão, porque às vezes com o coração. Foi errado e foi a primeira vez que decidimos com o coração e saiu errado.

