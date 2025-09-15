Erros defensivos do Inter contra o Palmeiras foram além do gol sofrido cedo

Ideia de Roger fracassou após duas semanas de trabalho. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

— As duas semanas de trabalho acabaram no primeiro gol do adversário, que a gente não conseguiu nem mostrar a estratégia que a gente montou para tentar superar o Palmeiras jogando fora de casa.

Assim Roger Machado explicou a goleada de 4 a 1 levada pelo Inter contra o Palmeiras com quatro gols sofridos no primeiro tempo.

O argumento para tentar justificar a má atuação após duas semanas de trabalho na data Fifa, no entanto, não explica os erros defensivos do time ao longo do jogo. O atropelo paulista e a forma como os outros gols foram construídos mostraram que o Colorado não estava preparado para encarar a forma de atacar do Verdão.

Como o Palmeiras tem jogado?

Com Flaco López ao lado de Vitor Roque no ataque, Abel Ferreira tem montado o Palmeiras no 4-4-2 que costuma ter pelos lados do campo meias com pés invertidos. No sábado, o destro Felipe Anderson atuou pelo lado esquerdo e o canhoto Facundo Torres pela direita.

Abel busca com isso que seus dois meias apareçam por dentro na fase ofensiva. As movimentações buscam explorar as costas dos volantes adversários, gerando os lados para as subidas dos laterais. No ataque, Flaco López e Victor Roque se movimentam de maneira diferente. O argentino custuma sair da referência recuando para auxiliar na armação enquanto o brasileiro faz movimentos normalmente buscando as diagonais.

Não foi por acaso que Vitor Roque estava posicionado às costas de Aguirre no lance do primeiro gol, que teve como origem uma bola parada ofensiva do Palmeiras. Após corte parcial de Vitão, a bola sobrou para Felipe Anderson, que aproveitou o salto de pressão de Aguirre para encontrar Vitor Roque livre para o 1 a 0. Foram constantes as movimentações de Roque no espaço entre Aguirre e Vitão ao longo do primeiro tempo.

O gol cedo, segundo Roger, acabou com a estratégia planejada pelo Inter nos 15 dias de data Fifa. Os outros gols do Palmeiras, porém vieram em jogadas bem conhecidas.

O segundo gol tem como início justamente uma dessas movimentações de Flaco López mais recuado. O argentino venceu o duelo com Thiago Maia e lançou na área Facundo Torres, que só tocou para Vitor Roque anotar o 2 a 0.

O terceiro gol teve novamente a bola parada ofensiva como origem. No rebote, o Palmeiras trocou passes até Felipe Anderson, que estava novamente com liberdade, chutar e, após o rebote de Rochet, Lucas Evangelista apareceu livre para o 3 a 0. O Inter tinha nesse momento nove jogadores dentro da área contra cinco palmeirenses.

O quarto gol teve novamente uma bola parada ofensiva, dessa vez uma falta na intermediária. O Palmeiras teve liberdade em três momentos no lance. Primeiro, Khellven teve tempo e espaço para cruzar a bola para a área, onde Gustavo Gómez subiu tranquilamente para cabecear para dentro e encontrar Vitor Roque, também livre, para definir o 4-0 no primeiro tempo. Eram sete jogadores do Inter na área contra quatro do Palmeiras.