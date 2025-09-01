Entrou? Confira a análise do lance em que Rochet puxa a bola na direção do gol do Inter

Aos 20 minutos do segundo tempo contra Fortaleza, com o placar marcando 2 a 1 para o Inter, Rochet deu um baita susto na torcida
Depois de boa defesa de uma cabeçada de Bareiro, a bola caiu em frente ao gol e Rochet, debaixo das traves, puxou-a para si, fazendo a bola entrar parcialmente. Quase que o goleiro empata o jogo com um gol contra.
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, explica que o gol contra não foi marcado por detalhe:
— O corpo do Rochet está dentro do gol e quando ele puxa a bola contra o próprio peito, ele coloca uns 60% da bola pra dentro do gol. O Rochet quase fez um gol contra que seria bizarro. Foi por detalhe, uns 10 ou 15 centímetros, que ele não fez o gol contra. O VAR checou e, de fato, a bola não cruzou completamente a linha.
No Brasil não há uma tecnologia específica para assinalar o gol ou não nesse tipo de lance. O VAR tomou a decisão com base na análise das imagens do lance.
Confira a análise de Diori Vasconcelos
