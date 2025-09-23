Enquete: torcedor colorado, você aprova a possível contratação de Zubeldía pelo Inter?

Treinador assina vínculo com o Colorado até o fim da temporada de 2026. Rubens Chiri / São Paulo FC / Divulgação

Zubeldía deve ser o novo técnico do Inter. O argentino substituirá Roger Machado, demitido no último domingo após derrota no Gre-Nal 448.

Desempregado desde que rescindiu com o São Paulo, o treinador assina vínculo com o Colorado até o fim da temporada de 2026.

Apesar da pouca idade, o argentino já tem larga experiência na beira do campo. Ele deixou de ser jogador aos 23 anos, por conta de grave lesão, para virar técnico aos 27 — o mais jovem da história da Liga Argentina, até então.

