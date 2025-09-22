Enquete: quem deve ser o novo técnico do Inter?

Roger Machado deixou cargo após derrota no Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 448, no Beira-Rio, neste domingo (21), Roger Machado deixou o comando técnico do Inter. Após mais de um ano no cargo e o título gaúcho de 2025, o trabalho chegou ao fim por conta do mau momento.

Agora, a direção do Inter trabalha para contratar um substituto para o cargo, na tentativa de salvar a temporada. Abaixo, Zero Hora lista seis possíveis nomes para substituir Roger Machado.

