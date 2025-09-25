Enquete GZH: você aprova a contratação de Ramón Díaz pelo Inter?

O Inter tem um novo técnico. O Colorado anunciou nesta quarta-feira (24) o argentino Ramón Díaz como seu novo treinador.
A comissão técnica terá um custo total bruto de cerca de R$ 1,3 milhão por mês. O valor é similar ao que seria pago a Luis Zubeldía caso houvesse acordo com o técnico ex-São Paulo.
Díaz terá três auxiliares: Emiliano (filho do técnico), Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra. Os três organizam os trabalhos táticos junto com o treinador. O analista de desempenho será Juan Romanazzi, que já acompanhou o técnico no Corinthians. Um brasileiro completa a lista: o preparador físico Diego Pereira.
