Empresário de Neymar busca informações sobre atacante do Inter

Ricardo Mathias foi observado no jogo contra o Bragantino, em agosto. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Apontado como o principal empresário do mundo do futebol, que trabalha com estrelas como Neymar, Lewandowski, Braithwaite e Alaba, o israelense Pini Zahavi buscou informações sobre um jogador do Inter: Ricardo Mathias. Ele pegou referências com profissionais da confiança para levar a clubes europeus e árabes para futuras investidas.

Segundo apurado por Zero Hora, o agente fez contato com empresários sul-americanos para pegar informações referentes ao rendimento dentro de campo e sobre os bastidores na vida cotidiana.

Em agosto, por exemplo, na partida contra o Bragantino, no interior paulista, ele foi observado in loco por intermediários. Na ocasião, o jovem, de 19 anos, marcou dois gols, justamente no confronto que foi escolhido como titular do time de Roger Machado.

A atuação gerou expectativa no estafe do megaempresário. Nos demais jogos, ele não correspondeu à expectativa, já que não balançou mais as redes.

Clubes interessados

Zahavi foi procurado por alguns clubes do futebol europeu e também do mercado árabe para intermediar investidas pela promessa colorada. Recentemente, o nome de Mathias foi ligado ao Al Nassr e Al Hilal, ambos da Arábia, Ajax, da Holanda, e Manchester United, da Inglaterra.

No Brasil, o empresário possui boa relação com o próprio pai do Neymar e com Giuliano Bertolucci, considerado o maior agente do país. O centroavante é agenciado por Alessandro Pimentel e pela empresa Fatto Gestão, comandada pelo empresário brasileiro Leandro Lima, que gerencia, entre outros, Victor Gabriel, defensor colorado, e cuidava do ex-meia Thiago Neves.

Leia Mais As três trocas possíveis de Roger para o Inter para o Gre-Nal

Por enquanto, sem ofertas satisfatórias, Ricardo Mathias seguirá no Beira-Rio, no mínimo, até dezembro. A comissão técnica trabalha para ele evoluir na intensidade, regularidade e jogo de corpo, algo fundamental para a função.