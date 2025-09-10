Empresário de Enner Valencia revela que atacante tem proposta para sair do Inter

Enner Valencia foi destaque contra a Argentina pela última rodada das Eliminatórias. RODRIGO BUENDIA / AFP

Antes da partida entre Equador e Argentina, na terça-feira (9), o empresário de Enner Valencia revelou que o centroavante recebeu uma proposta para deixar o Inter ainda nesta janela de transferências.

Segundo o agente Gonzalo Vargas, há a possibilidade de uma venda internacional. Ele enfatizou, no entanto, que não deve ocorrer um retorno ao Equador. Isso descarta a volta do atacante ao Emelec, time que o formou e que havia demonstrado interesse em contratá-lo.

— Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está — disse o empresário ao Deportivismo, segundo relata o Jornal Olé, da Argentina.

Clube cogitado

A jornalista María José Flores da TC Televisión e DS Sports cravou que Enner Valencia está acertado com o Pachuca, do México. Ela publicou a informação em seu perfil do X (antigo Twitter).

Enner Valencia jogou sua última partida pelas Eliminatórias da Copa na terça (9) e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina. O centroavante chegou a marca de cem jogos com a camisa equatoriana e foi recebido com festa no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil.