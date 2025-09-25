Dois jogadores do Inter já foram treinados por Ramón Díaz; confira

Ramón Díaz treinou o River Plate três vezes, sendo a última delas entre 2012 e 2014. Alejandro PAGNI / AFP

O novo técnico do Inter é Ramón Díaz. O argentino de 66 anos foi anunciado pelo clube e chega para substituir Roger Machado. Apesar da longa carreira como técnico, ele tem apenas dois rostos conhecido no elenco colorado.

Entre os 15 clubes que treinou, o River Plate é o que Díaz teve maior sucesso. Entre as três passagens, ele conquistou a Libertadores de 1996, assim como sete campeonatos argentinos.

Na última delas, entre 2012 e 2014, o treinador teve a oportunidade de trabalhar com o zagueiro Gabriel Mercado. O jogador do Inter chegou ao River em 2012 e permaneceu até 2016, antes de ser negociado com o Sevilla, da Espanha. Juntos, eles foram campeões do Torneio Clausura do Campeonato Argentino em 2014.

No mesmo ano, Ramón Díaz pediu demissão do clube e, meses depois, assumiu a seleção paraguaia, ficando no cargo até 2016. No período, chegou a convocar o meia Óscar Romero com certa frequência. Além de amistosos e das Eliminatórias, ambos estiveram juntos nas Copas América de 2015 e de 2016.

No Inter, Mercado chegou em 2021, enquanto Romero foi anunciado em fevereiro deste ano. O argentino foi campeão gaúcho em 2025 com o Colorado.