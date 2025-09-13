Desfalcado, Inter visita o Palmeiras tentando se reencontrar na temporada

Carbonero é a esperança ofensiva do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Após quase duas semanas de espera, o Inter volta a campo a partir das 18h30min deste sábado (13). Mas esse longo período tem como adversário um dos cenários mais temidos do país. Pela 23ª rodada do Brasileirão, o time de Roger Machado enfrenta o Palmeiras, na Arena Palmeiras, um estádio que nunca terminou em vitória colorada. E, para piorar, com desfalques importantes. Um desafio e tanto para um time pressionado e em busca de recuperação às vésperas de um Gre-Nal.

O time viajou a São Paulo sem Bernabei, suspenso, e com uma ausência de última hora. Borré teve problemas musculares e está fora do jogo. Como Valencia foi negociado com o Pachuca, restou apenas Ricardo Mathias como opção. E o reserva será Raykkonen. Os dois, juntos, somam a idade que o equatoriano alcançará em 2025.

Para o lugar do argentino, Roger improvisará Victor Gabriel. Ele até foi lateral algumas vezes na vida, mas está consolidado como zagueiro. O Inter não tem um jogador de origem a não ser Bernabei.

No meio-campo, a tendência é pela escalação de um quinteto. À frente da área, joga Thiago Maia. Alan Rodríguez será o segundo do setor. Então entra um trio, com Carbonero na esquerda (escudado por Victor Gabriel), Alan Patrick centralizado e Tabata caindo mais pela direita. Vitinho foi testado no setor, mas a tendência é pela escalação do ex-jogador do Palmeiras.

— O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Vamos enfrentar uma grande equipe, e fora de casa. Trabalhamos bastante e estamos confiantes. A folga no calendário não é normal, e temos de aproveitar. Quanto mais treinarmos, mais conseguimos fazer as coisas no automático — disse Thiago Maia, em entrevista ao canal do Inter.

Verdão com desfalque importante

O Palmeiras não terá Abel Ferreira, suspenso. Em compensação, pode ter a estreia de Andreas Pereira, volante contratado na janela de transferências e que, mesmo sem jogar pelo clube, foi chamado à Seleção por Carlo Ancelotti. A equipe da casa está na terceira posição do Brasileirão e foi reinventada com a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco López.

Mais de 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A tendência é de que a Arena do Palmeiras esteja completamente lotada. O Inter busca sua primeira vitória na casa alviverde. Desde a inauguração, em 2014, foram nove jogos, com dois empates e sete derrotas. O time gaúcho até venceu os paulistas fora de casa, mas em partidas realizadas em outros estádios, como a Arena Barueri, palco do 1 a 0 de 2024.