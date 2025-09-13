Inter

Brasileirão
Notícia

Desfalcado, Inter visita o Palmeiras tentando se reencontrar na temporada

Time de Roger Machado não terá Bernabei nem Borré para o jogo das 18h30min deste sábado, em São Paulo

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS