Desempenho entre paradas: qual é o aproveitamento do Inter após o Mundial de Clubes

O Inter foi um dos clubes brasileiros a ter um mês sem jogos durante o Mundial de Clubes, que foi disputado entre junho e julho. Durante o período, jogadores entraram em férias, mas também atividades no centro de treinamento foram realizadas para melhorar o desempenho da equipe na temporada.

Quando a pausa se iniciou, o clube estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Após a parada, que marcou exatamente um mês, o Colorado disputou 13 partidas, sendo nove pelo Brasileirão, duas pela Copa do Brasil e duas pela Libertadores.

As atuações da equipe treinada por Roger Machado não convenceram. O Inter até conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento, mas foi eliminado nas outras duas competições.

Os números após a parada

Foram 13 partidas disputadas entre a volta do futebol brasileiro após o Mundial de Clubes e a parada atual para os jogos das seleções. Neste período, o Inter somou cinco vitórias, dois empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 43,6%.

No ataque, o clube balançou as redes 15 vezes, tendo uma média pouco acima de um gol por jogo. Já na defesa, sofreu 17 gols, o que mostra um índice superior a um gol sofrido por partida.

Roger precisa corrigir basicamente tudo, da organização defensiva à capacidade criativa CRISTIANO MUNARI Analista tático do Grupo RBS

O time até chegou a animar nos primeiros jogos do retorno, quando emplacou três vitórias consecutivas e um empate na sequência. Contudo, enfrentou quedas nas copas e desempenho abaixo do esperado no Beira-Rio, com quatro derrotas em oito jogos.

O desempenho dentro de campo

Apesar de um início promissor, o Inter não conseguiu convencer dentro de campo a ponto de seguir nas três competições que disputava. Neste momento, o time está apenas no Brasileirão e ainda não demonstrou ser capaz de disputar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

— A defesa tem sofrido muitos gols, e o ataque segue sem deslanchar. Ricardo Mathias sofre da mesma dificuldade que sofreram Borré e Valencia. Roger precisa corrigir basicamente tudo, da organização defensiva à capacidade criativa. Talvez uma mudança de sistema seja o caminho — explica o analista tático da RBS, Cristiano Munari.

A disputa no ataque é um dos pontos negativos da equipe até o momento. Valencia vive o pior momento no clube e não marca desde antes da parada. Borré, por sua vez, chegou a marcar duas vezes, mas perdeu a posição para Ricardo Mathias, que também balançou as redes em duas oportunidades. O jovem vem sendo titular nas últimas partidas, mas ainda não engrenou entre os 11 iniciais.

— Quem olha o Inter jogando hoje não vê diferença em relação ao time de antes do Mundial, que tinha o cansaço do esforço no Gauchão como desculpa para o mau rendimento — reforça Munari.

Vale destacar que o clube foi discreto na janela de transferências, tendo apenas três reforços. O lateral-direito Alan Benítez e o volante Richard são reservas. Já o meia Alan Rodríguez tem atuado como titular.

Desempenho após o Mundial de Clubes até a data Fifa de setembro

13 jogos

5 vitórias

2 empates

6 derrotas

15 gols marcados

17 gols sofridos

43,6% de aproveitamento

Jogos do Inter após o Mundial de Clubes e até a data Fifa de setembro

Brasileirão — Inter 1x0 Vitória

Brasileirão — Inter 1x0 Ceará

Brasileirão — Santos 1x2 Inter

Brasileirão — Inter 1x1 Vasco

Copa do Brasil — Inter 1x2 Fluminense

Brasileirão — Inter 1x2 São Paulo

Copa do Brasil — Fluminense 1x1 Inter

Brasileirão — Bragantino 1x3 Inter

Libertadores — Flamengo 1x0 Inter

Brasileirão — Inter 1x3 Flamengo

Libertadores — Inter 0x2 Flamengo

Brasileirão — Cruzeiro 2x1 Inter

Brasileirão — Inter 2x1 Fortaleza