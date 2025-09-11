De tão perto da história no início até a decepção no final: como foi a Era Enner Valencia no Inter

O último grande ato de Valencia foi o gol do título gaúcho. Jefferson Botega / Agencia RBS

O fim da Era Enner Valencia está próximo. O Inter deve confirmar até sexta-feira (12) a saída do centroavante equatoriano, em fase final de negociação com o Pachuca, do México.

O jogador de 35 anos (faz 36 em novembro) tem contrato até o meio do ano que vem, e a saída antecipada é vista com bons olhos por todos os envolvidos, especialmente porque o clube gaúcho ficará com 50% dos direitos do jogador e não terá de pagar quase R$ 21 milhões até junho.

É o encerramento de uma época que esteve muito perto de fazer história, mas acaba em melancolia. Maior goleador da história da seleção equatoriana, Valencia deu indícios sobre a saída do Beira-Rio após a vitória do Equador sobre a Argentina pelas Eliminatórias.

— Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está.

De herói a vilão

As atuações do centroavante em 2025, com exceção do Gre-Nal da final do Gauchão, decepcionam. Ele não marca um gol pelo Inter desde a segunda rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro. Caiu para a terceira opção de centroavante, atrás de Ricardo Mathias e Borré.

Por mais que tenham sido 31 gols e sete assistências em 101 jogos, o fato é que o encanto se quebrou na semifinal da Libertadores de 2023. Que, é preciso fazer justiça, só teve o Inter graças a ele.

Autor de gols nas duas fases anteriores, contra River Plate fora de casa, e os três sobre o Bolívar, em La Paz e no Beira-Rio, Valencia vivia sua melhor fase quando entrou em campo para enfrentar o Fluminense.

Valencia foi muito criticado pelas chances perdidas contra o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. MAURO PIMENTEL / AFP

O Inter vencia por 1 a 0, estava avançando à decisão, quando o equatoriano perdeu três chances claras de fazer o segundo gol e liquidar a disputa. O Fluminense reagiu e virou o jogo, eliminando os colorados. Valencia saiu como vilão.

Invicto em clássicos

O gol no Gre-Nal quatro dias depois até amenizou a situação. Mas nunca mais voltou. E olha que Valencia se deu bem em clássicos. Em todo o seu período em Porto Alegre, nunca foi derrotado pelo Grêmio. E ainda quebrou a sequência de títulos gaúchos com direito a golaço de falta.

— Valencia não foi um erro por que, quando veio, o esforço valia. Estava em atividade, em alto nivel, no Fenerbahçe. Só que nunca teve regularidade aqui. Não foi um erro na origem, mas deu muito errado na prática. Ele ficará marcado pelos gols incríveis que perdeu na semifinal da Libertadores — resume Vaguinha, um dos colorados identificados do Grupo RBS.

Até sexta-feira, data de encerramento da janela mexicana, Valencia será confirmado para retornar ao Pachuca. Em sua primeira passagem, na temporada 2013/2014, o centroavante esteve em campo em 25 jogos e anotou 18 gols. A curiosidade é que ele substitui outro atacante de passagem pelo Inter: Alemão, vendido recentemente ao Rayo Vallecano, da Espanha.

Valencia no Inter

101 jogos

31 gols

7 assistências

1 título