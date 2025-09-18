D'Alessandro concede entrevista coletiva nesta quinta-feira; acompanhe ao vivo





Às vésperas do Gre-Nal 448, o diretor esportivo do Inter, D'Alessandro, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), a partir de 12h30min, após o treinamento da equipe, no Beira-Rio. Zero Hora acompanha ao vivo.

Ídolo colorado, o ex-jogador deve falar sobre assuntos como: a preparação para o clássico de domingo (21) e a pressão sobre o clube pelos recentes resultados negativos.

Acompanhe ao vivo