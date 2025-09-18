D'Alessandro fala sobre o momento do Inter e convoca torcedor para Gre-Nal 448: "Pedir para não nos abandonar"

D'Alessandro projeta clássico Gre-Nal contra o Grêmio, que acontece no domingo, no Beira-Rio. Saimon Bianchini / Agencia RBS

Com uma vitória apenas nos últimos cinco jogos e com o técnico Roger Machado pressionado após a goleada contra o Palmeiras, D'Alessandro concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (18) no CT Parque Gigante.

O diretor esportivo colorado admitiu o mau momento vivido pela equipe nas últimas semanas, mas reforçou o pedido de apoio do torcedor para o Gre-Nal 448, no próximo domingo, no Beira-Rio.

— Pedir desculpas pelo momento do time, pelo resultado, pelo rendimento. Não é do tamanho do nosso clube e da nossa grandeza. Por tantos anos que passei aqui, pedir para o torcedor não nos abandonar. É um momento importante e crucial, principalmente em um clássico.