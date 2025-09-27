Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

A estreia de Ramón Díaz no Inter terminou com empate. Na primeira partida sob o comando do argentino, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão, neste sábado (27).

Alan Patrick abriu o placar para o Inter aos 23 minutos do primeiro tempo. Na entrada da pequena área, o camisa 10 teve apenas o trabalho de empurrar a bola pra dentro após rebote de Jandrei em chute de Carbonero.

No segundo tempo, o Colorado pouco fez. O empate dos mandantes parecia questão de tempo. Aos 17 minutos, Ênio deixou tudo igual, também na pequena área, após cruzamento de Bilu e toque de calcanhar de Gilberto. Depois do gol, o Juventude seguiu pressionando.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Algumas intervenções, especialmente nos cruzamentos. Sem culpa no gol. Nota 6

Alan Benítez

Com vocação mais ofensiva, teve de fazer um jogo de sacrifício no segundo tempo, quase como zagueiro. Nota 5

Vitão

Contra Taliari, não teve tanto trabalho. Contra Gilberto, teve de se desdobrar. Nota 6

Mercado

Elevou o nível da defesa, com a seriedade de sempre. Passou mais trabalho contra Gilberto e Ênio. Nota 6

Victor Gabriel

Seus erros não foram por estar fora de posição, foram pelo excesso de autossuficiência. Nota 4,5

Luis Otávio

O melhor do time. Tomou conta da frente da área, se impôs e deu nova vida ao setor. Nota 6,5

Bruno Henrique

Entendeu rapidamente a nova função, mas o desgaste cobrou o preço na etapa final. Nota 5,5

Óscar Romero

Um bom primeiro tempo, ajudando a controlar a bola. No segundo, quando teve de marcar, sofreu. Nota 6

Alan Patrick

Atento para fazer o gol no rebote da jogada de Carbonero. Pareceu cansado ou sem força. Nota 6

Carbonero

Fez o lance do gol, partindo para cima da defesa e concluindo. No segundo tempo, quase nada. Nota 6

Borré

Não tem qualquer jogada ofensiva digna de nota. Nota 4,5

Ronaldo

Ajudou a controlar o jogo depois do empate. Nota 5,5

Bruno Tabata

Acrescentou quase nada na comparação com Romero. Nota 5

Vitinho

Entrou para dar mais velocidade na frente, mas acabou apenas ajudando Victor Gabriel na defesa. Nota 5,5

Ricardo Mathias

Entrou no final. Sem nota.

Como foi o adversário?

Carpini não teve problemas em tirar Nenê, comprometedor no primeiro tempo. Ênio, Bilu e Gilberto mudaram o jogo. Mandaca sobrou em todos os aspectos.