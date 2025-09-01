Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória contra o Fortaleza

Colorado venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste domingo (31). Arte GZH

A noite de domingo terminou com alegria para o torcedor do Inter. No Beira-Rio, o Colorado fez 2 a 1 no Fortaleza e se afastou da zona de rebaixamento para a Série B. Agora, é 10º, com 27 pontos, cinco na frente do primeiro time no Z-4.

Alan Patrick e Vitinho marcaram os gols do time de Roger Machado. Lucca Prior diminuiu para os cearenses.

O Inter volta a campo contra o Palmeiras, fora de casa, no dia 13 de setembro, às 19h30min.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Sem culpa no gol. Fez uma defesa importante, mas confusa, que acabou salvando o empate. Nota 6

Aguirre

Não pôde aparecer tanto na frente, mas foi importante na contenção a Breno Lopes. Nota 6

Vitão

Uma exibição de altíssimo nível, tanto nos desarmes quanto, especialmente, na construção. Nota 7,5

Juninho

Sem o refino do parceiro, foi firme quando preciso. Nota 6

Bernabei

Defensivamente, passou trabalho. Mas se não fosse ele, talvez o Inter não criasse tanto na frente. Precisa ser mais protegido. Nota 6,5

Thiago Maia

Controlou a frente da área com força e técnica. Saiu sentindo dores. Nota 7

Alan Rodríguez

Correu, brigou, se entregou ao jogo. Falta um pouquinho mais de refino. Nota 6

Vitinho

Estava mal na partida, não acertava quase nada. Mas a estrela brilhou para fazer o gol da vitória. Nota 6,5

Alan Patrick

No primeiro tempo, com fôlego, foi um armador que o time precisa. Depois cansou. Categoria para fazer o gol de pênalti. Nota 6,5

Carbonero

As melhores jogadas do Inter saíram em suas tramas com Bernabei. Nota 6,5

Ricardo Mathias

Mais um jogo em que não conseguiu se impor sobre a defesa adversária. Em jogos assim, precisa dar continuidade às jogadas. Nota 5

Valencia

A fase é tão braba que foi desarmado pelo goleiro deitado quando faria o gol. Nota 5

Luis Otávio

Não fosse um passe apertado para Rochet, teria sido um ingresso excelente. Quanto tempo se perdeu com Richards e Ronaldos da vida. Nota 6,5

Romero

Foi importante para segurar o resultado. Nota 6

Bruno Henrique

Renovou o fôlego do meio-campo. Nota 6

Gustavo Prado

Uma boa jogada individual. Nota 6