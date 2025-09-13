Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Palmeiras

Colorado foi derrotado pelo Palmeiras. Arte GZH

O Inter foi goleado na noite deste sábado (13) pelo Palmeiras. O time de Roger Machado levou 4 a 1, em partida disputada na Arena Palmeiras. Vitor Roque, três vezes, e Luca Evangelista marcaram para os palmeirenses. Carbonero descontou.

O Inter segue na 10ª colocação, mas perderá ao menos uma posição na sequência da 23ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras é o vice-líder, a um ponto do Flamengo.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Quatro gols e uma falha. Mais um erro em chute de média distância. Nota 4

Aguirre

O seu setor foi o favorito para os lances de perigo do Palmeiras. Raras vitórias sobre os atacantes rivais. Nota 3,5

Vitão

Não se multiplicou em campo dessa vez. Fez parte de uma defesa que não encontrou o ataque adversário. Nota 4,5

Juninho

Sofreu de todas as maneiras no primeiro tempo. Perdido na marcação. Nota 4

Victor Gabriel

Não funcionou como lateral-esquerdo. Desencontrado como o restante do time. Nota 4

Thiago Maia

A defesa colorada ficou desprotegida o tempo todo. Não parou os ataques do Palmeiras nem com falta. Nota 4

Alan Rodríguez

Além de não proteger a defesa, ainda perdeu a jogada que resultou em um dos gols do palmeiras. Nota 3,5

Vitinho

Efetuou o primeiro chute do Inter do jogo. Mais do que seus companheiros no primeiro tempo, mas insuficiente para ficar mais de 45 minutos em campo. Nota 4

Alan Patrick

Um fantasma do camisa 10 que já foi. Sem criatividade e disposição. Sucumbiu. Nota 3,5

Carbonero

Marcou um dos gols menos comemorados da história do Inter. E foi tudo o que fez. Nota 5

Ricardo Mathias

Não deu prosseguimento a uma única jogada de ataque. Nota 4

Raykkonen

Que fria para um guri de 17 anos! Entrou sem perspectiva de que algo acontecesse. Nota 4,5

Alan Benítez

Entrou para não piorar a situação, o que aconteceu muito mais pela intensidade do Palmeiras do que por sua entrada. Nota 4

Como foi o Palmeiras

Vitor Roque marcou três vezes, e Flaco López mostrou as razões para ter sido convocado para a seleção argentina.