Cotação Gaudéria: confira as notas do colorado Neto Fagundes para o Inter no Gre-Nal 448

Neto Fagundes avaliou a atuação dos jogadores do Inter. Arquivo Pessoal / Reprodução

Além da sua tradicional cotação, Zero Hora convidou Neto Fagundes, torcedor colorado e ligado às tradições gaúchas, para avaliar a atuação dos atletas do Inter no Gre-Nal 448, disputado neste domingo (21) e que encerrou com vitória de virada do Grêmio.

Diferente da habitual cotação, Neto Fagundes tive a missão de apresentar os conceitos com expressões gaudérias. Confira.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Goleiro que leva três pode pedir um vaneirão no Galpão. Nota: 5.

Aguirre

Perdido como cusco que caiu da mudança. Nota: 6.

Vitão

Cansado que nem cavalo de carteiro. Nota: 6,5.

Juninho

Mais de lado que pão doce em churrasco. Nota: 5.

Bernabei

Mais perdido que cebola em salada de fruta. Nota: 4.

Richard

Arrodeando mais que burro de olaria. Nota: 5.

Alan Rodríguez

Mais ligado que rádio da Campanha. Nota: 7.

Bruno Tabata

Tranquilo como vaca na Índia. Nota: 6.

Alan Patrick

Teve a hora em que o poste mijou no cachorro. Nota: 7.

Carbonero

Escorregadio como chão de churrascaria. Nota: 8.

Borré

Firme como prego em polenta. Nota: 7.

Bruno Henrique

Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.

Óscar Romero

Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.

Luis Otávio

Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.

Ricardo Mathias

O cara é grande como cavalo de oficial. Nota: 8.