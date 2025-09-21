Cotação Gaudéria: confira as notas do colorado Neto Fagundes para o Inter no Gre-Nal 448

Além da sua tradicional cotação, Zero Hora convidou Neto Fagundes, torcedor colorado e ligado às tradições gaúchas, para avaliar a atuação dos atletas do Inter no Gre-Nal 448, disputado neste domingo (21) e que encerrou com vitória de virada do Grêmio.
Diferente da habitual cotação, Neto Fagundes tive a missão de apresentar os conceitos com expressões gaudérias. Confira.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Goleiro que leva três pode pedir um vaneirão no Galpão. Nota: 5.
Aguirre
Perdido como cusco que caiu da mudança. Nota: 6.
Vitão
Cansado que nem cavalo de carteiro. Nota: 6,5.
Juninho
Mais de lado que pão doce em churrasco. Nota: 5.
Bernabei
Mais perdido que cebola em salada de fruta. Nota: 4.
Richard
Arrodeando mais que burro de olaria. Nota: 5.
Alan Rodríguez
Mais ligado que rádio da Campanha. Nota: 7.
Bruno Tabata
Tranquilo como vaca na Índia. Nota: 6.
Alan Patrick
Teve a hora em que o poste mijou no cachorro. Nota: 7.
Carbonero
Escorregadio como chão de churrascaria. Nota: 8.
Borré
Firme como prego em polenta. Nota: 7.
Bruno Henrique
Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.
Óscar Romero
Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.
Luis Otávio
Mais parado do que olhar de santo. Nota: 5.
Ricardo Mathias
O cara é grande como cavalo de oficial. Nota: 8.
