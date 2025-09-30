Corinthians tem baixas em todos os setores para o jogo contra o Inter; confira quem será desfalque

Dorival Junior tem problemas para escalar o time contra contra o Inter. Marcos Ribolli / Reprodução

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio. As duas equipes estão em um momento complicado e a partida, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, é um confronto direto na parte de baixo da tabela.

O Corinthians está na 13ª colocação, com 29 pontos. O Inter é o 15º, com um ponto a menos. Para os dois, a derrota representa um risco de se aproximar da zona de rebaixamento.

O time de Dorival Júnior vem de duas derrotas. No domingo (28), os paulistas perderam de virada para o Flamengo, por 2 a 1, em Itaquera. Na rodada anterior, foram superados pelo Sport por 1 a 0.

O Corinthians tem desfalques importantes. O camisa 10 Memphis Depay e os meias Rodrigo Garro e André Carrillo estão entre as baixas do departamento médico. O meio-campista Charles, no entanto, está em transição para o campo e pode ficar à disposição.

O zagueiro André Ramalho sofreu uma lesão na coxa durante o treino antes do jogo contra o Flamengo e também está fora. João Pedro Tchoca, escalado na zaga no lugar de André Ramalho, saiu da partida sentindo dores. A princípio, o problema não preocupa, mas o atleta deve ser reavaliado antes da viagem.

Além dos lesionados, o ex-centroavante do Inter Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e também não virá a Porto Alegre. Assim, Dorival Júnior deve compor um ataque com Gui Negão e Vitinho. Talles Magno, Romero e Kayke são outras alternativas.

O Inter anunciou promoções para atrair os torcedores colorados para o Beira-Rio. Por enquanto, a projeção é de 20 mil pessoas presentes no estádio.

