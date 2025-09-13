Contra o Inter, Palmeiras terá estreia de reforço que custou mais de R$ 63 milhões

Andreas Pereira durante treino com a Seleção Brasileira na semana passada. MAURO PIMENTEL / AFP

Adversário do Inter na retomada do Brasileirão, o Palmeiras foi às compras durante a abertura da janela de transferências. Um dos reforços contratados veio da Inglaterra: o meio-campo Andreas Pereira, adquirido em definitivo pelo clube.

As cifras são milionárias. O jogador deixou o Fulham, da Inglaterra, após o Palmeiras desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,8 milhões) pela sua contratação. Como participou da pré-temporada no ex-clube, Andreas chegou pronto para fazer sua estreia pelo Verdão.

— Fiz toda a pré-temporada no Fulham e, fisicamente, estou muito bem. Também trabalhei nas férias, já que sabia da possibilidade de uma negociação e queria chegar ao novo clube em boas condições. Estou 100% e vamos ver se será neste sábado ou em outro jogo — disse o novo reforço do Palmeiras.

A tendência é de que o técnico Abel Ferreira deixe o meio-campista no banco de reservas na partida contra o Inter, neste sábado (13), no Allianz Parque. Andreas Pereira chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira na partida contra a Bolívia, pela última rodada da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo, mas acabou não sendo utilizado.

Com praticamente todo o elenco à disposição, o Palmeiras pode ser escalado com: Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Maurício; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Inter se enfrentam neste sábado (13), às 18h30min, no Allianz Parque, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Verdão aparece em 3º lugar. Confira a tabela.