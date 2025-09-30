Conselho do Inter aprova suplementação orçamentária; veja quanto será o custo com futebol

Conselho de Gestão teve pedido aceito junto aos conselheiros. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Os conselheiros e conselheiras do Inter aprovaram uma suplementação orçamentária para o exercício de 2025, em reunião na noite desta segunda-feira (29). A decisão foi tomada após solicitação do Conselho de Gestão.

Avaliada em R$ 65,44 milhões, a suplementação se deve principalmente por causa do aumento dos gastos com o futebol. No primeiro semestre, o gasto previsto somente com o masculino era de R$ 210 milhões, mas o valor efetivamente desembolsado superou os R$ 237 milhões.

Com a suplementação, o Colorado projeta um custo total de R$ 431,49 milhões em 2025 — entre gastos com salários e direitos de imagem do futebol masculino, feminino e da base. O orçamento original previa R$ 366,05 milhões.

Os custos mensais do clube devem diminuir no balancete do segundo semestre em função das saídas de atletas. Jogadores com salários elevados, como Valencia, Fernando e Wesley, deixaram o Clube, o que ajudou a aliviar a folha do futebol, que esteve próximo a R$ 20 milhões. Por outro lado, a próxima conta já incluirá também a multa rescisória a ser paga ao técnico Roger Machado.

Outro ponto destacado é que a arrecadação do clube no primeiro semestre superou a previsão feita no início da temporada: foram R$ 412 milhões arrecadados, contra R$ 255 milhões orçados para o mesmo período.

Na apresentação realizada para os conselheiros, o CEO Giovane Zanardo conduziu a explanação dos números. O dirigente ressaltou o crescimento das receitas, mas também confirmou o aumento das despesas do departamento de futebol.

— No comparativo entre realizado e orçado, estamos muito próximos na receita bruta das atividades. (...) Tivemos um desempenho em receitas bastante significativo nestes primeiros sete meses. De um modo geral, a gente vem atendendo às expectativas em todas as rubricas até julho. Por outro lado, alguns custos ficaram acima do orçado para o período. Este cenário, de receitas em linha com as expectativas, com um descasamento nos custos, fruto de algumas condições de mercado, nos remetem para a necessidade de suplementar algumas contas em função das projeções que fizemos para o restante do exercício — destacou Zanardo.

Dos 194 conselheiros presentes no Salão Nobre do Estádio Beira-Rio, 115 votaram a favor da suplementação, 38 foram contrários e 41 optaram pela abstenção.